WHO: Afrikassa voi kuolla ensimmäisen pandemiavuoden aikana jopa 190  000 ihmistä koronaan, jos rajoitustoimet epäonnistuvat

Afrikassa jopa 190 000 ihmistä voisi kuolla koronavirukseen pandemian ensimmäisenä vuotena, jos rajoitustoimet epäonnistuvat, Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa.

YK:n alaisen WHO:n varoitus pohjautuu järjestön Kongon pääkaupungissa Brazzavillessä sijaitsevan Afrikan aluetoimiston tekemään tuoreeseen tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan 83 000–190 000 ihmistä voisi kuolla ja 29–44 miljoonaa voisi saada tartunnan ensimmäisen koronavuoden aikana.

Tutkimus perustuu ennustemalleihin ja se kattaa yhteensä 47 maata, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin miljardi ihmistä, WHO kertoi tiedotteessa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet säännönmukaisesti siitä, että Afrikka on epidemian edessä erityisen haavoittuvainen. Syynä tähän ovat muun muassa terveydenhuollon infrastruktuurin heikkous, korkea köyhyys, lukuisat konfliktit sekä todistettu herkkyys aikaisemmille epidemioille.

Virus on kuitenkin levinnyt mantereella varsin hitaasti. Tartuntojen ja kuolemien määrät eivät ole ainakaan vielä kohonneet yhtä kovalla tahdilla kuin esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Korona jäänee kytemään tartuntapesäkkeisiin

Tiedotteen mukaan viruksen leviämisen hitaampi tahti viittaa siihen, että mantereella nähtäisiin muutamien vuosien aikana pitkittyneempi epidemia.

– Vaikka covid-19 ei luultavasti leviä niin eksponentiaalisesti Afrikassa kuin se on levinnyt muualla maailmassa, se todennäköisesti kytee tartuntapesäkkeissä, WHO:n Afrikan johtaja Matshidiso Moeti kertoo.

Hänen mukaansa koronasta voisi tulla pysyvä osa afrikkalaisten elämää usean seuraavan vuoden ajaksi, elleivät monet alueen valtioista ala suhtautua koronan torjuntaan ennakoivasti.

– Meidän täytyy testata, jäljittää, eristää ja hoitaa, hän lisää.

Afrikan pienemmät valtiot sekä Algeria, Etelä-Afrikka ja Kamerun olivat erityisen suuressa vaarassa, ellei toimivia rajaamiskeinoja oteta käyttöön, WHO kertoo.

Nigeria ja Etelä-Afrikka höllänneet rajoituksia

Afrikan mantereella on tähän mennessä rekisteröity yli 53 000 tartuntaa ja yli 2 000 koronakuolemaa. Lukemat pohjautuvat uutistoimisto AFP:n laskelmiin.

Maailman koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan maailmassa on yhteensä yli 3,9 miljoonaa varmistunutta tartuntaa. Koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut maailmalla sivuston mukaan noin 270 000 ihmistä. Monissa Afrikan maissa testaaminen on hyvin puutteellista, joten todelliset luvut on paljon suurempia.

Osassa Afrikan maita on määrätty rajoitustoimia, toisissa taas ei. Osa maista harkitsee myös omien rajoitustensa poistamista.

Nigeria poisti maan pääkaupungissa Lagosissa käytössä olleet rajoitustoimet aiemmin tällä viikolla. Lagos on Afrikan väkirikkain kaupunki. Etelä-Afrikka alkoi höllentää omia rajoituksiaan viime viikolla.