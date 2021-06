WHO: Kiina on päässyt eroon malariasta – "Malariaton tulevaisuus on toteutettavissa"

Malaria on yksi suurimpia uhkia maailman terveydelle.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Kiina on päässyt eroon malariasta. Maassa on 70 kymmenen ajan taisteltu hyttysten välityksellä leviävää trooppista tautia vastaa.

Maat, joissa ei ole todettu paikallisesti leviäviä tartuntoja ainakaan kolmeen vuoteen, voivat hakea WHO:lta sertifikaattia malariattomuudesta.

1940-luvulla Kiinassa kirjattiin vuosittain 30 miljoonaa malariatartuntaa.

– Heidän menestyksensä on kovalla työllä ansaittu ja saavutettiin vuosikymmenien kohdennetuilla ja kestävillä toimilla, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

– Kiina liittyy kasvavaan määrään maita, jotka osoittavat maailmalle, että malariaton tulevaisuus on toteutettavissa oleva tavoite.

Esimerkiksi 1960-luvulla Kiina aloitti ohjelman, jolla se kehitti uusia hoitomuotoja malarialle.

Kiina on 40:s alue ja ensimmäisen maa läntisellä Tyynellämerellä kolmeen vuosikymmeneen, joka on saanut WHO:n sertifikaatin. Alueella vain kolme muuta maata eli Australia, Singapore ja Brunei on todettu vapaiksi malariasta.

Erillisellä listalla on 61 maata, joissa malariaa ei ole koskaan ollut tai joista se on kadonnut ilman erityistoimia.

229 miljoonaa tartunnan saanutta vuodessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan malaria on yksi suurimpia uhkia maailman terveydelle.

Viime vuonna julkaistun WHO:n raportin mukaan vuonna 2019 yli 400 000 ihmistä kuoli malariaan liittyen. Vuonna 2000 kuolleita oli yli 730 000.

Nykypäivänä malariakuolemista suurin osa todetaan Afrikassa. Kuolleista valtaosa on lapsia.

Tartunnan sai vuonna 2019 arviolta 229 miljoonaa ihmistä.

THL kirjoittaa, että suurin osa malariatartunnoista saadaan trooppisessa Afrikassa, mutta sitä esiintyy myös Aasiassa sekä Etelä- ja Väli-Amerikassa. Suomessa ei esiinny malariaa, mutta yleensä vuosittain diagnosoidaan joitakin kymmeniä ulkomailta saatuja tartuntoja.