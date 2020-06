WHO: Koronatartunnat kasvavat yhä Venäjällä ja Itä-Euroopassa

Venäjällä ja Itä-Euroopassa uusien koronavirustartuntojen määrä kasvaa. Samalla Länsi-Euroopassa tartuntojen määrä laskee tasaisesti.

Asiasta kertoi Maailman terveysjärjestö WHO tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Tällä hetkellä Euroopassa, Länsi-Euroopassa, näemme (tartuntojen) tasaista vähenemistä. Päivittäin ilmoitetuissa uusissa tartunnoissa ei ole nopeaa laskua, mutta kuitenkin tasaista. Venäjällä ja Itä-Euroopassa sen sijaan tartunnat yhä kasvavat, kertoi WHO:n tiedottaja Margaret Harris Reutersin mukaan.

Venäjällä on todettu 423 741 tartuntaa, mikä on kolmanneksi korkein luku maailmassa. Enemmän tartuntoja on vain Brasiliassa ja Yhdysvalloissa.

Covid-19-tautiin on kuollut 5 037 ihmistä.

Venäjän pääministeri Mikhail Mishustin sanoi maanantaina, että maassa on aihetta varovaiseen optimismiin koronaviruspandemiassa. Mishustinin mukaan tilanne pysyy vakaavan.

Viime viikolla presidentti Vladimir Putin ilmoitti, että epidemian huippu maassa on ohi.

Pääkaupunki Moskova, joka on ollut epidemian keskus, alkoi höllentää kororajoituksia maanantaina yhdeksän viikon jälkeen. BBC:n mukaan puistot, ostoskeskukset ja monet kaupat avautuivat.

Lisäksi moskovalaiset pääsevät ulos kävelyille kolme kertaa viikossa. Kotiosoite määrää, milloin on oma vuoro ulkoilla.

Moni pelkää, että rajoituksia on purettu liian aikaisin, Korkeimmillaan Moskovassa todettiin jopa 6 000 tartuntaa päivässä. Sunnuntaina uusia tartuntoja vahvistettiin vielä 2 595.

Putin patisti osan venäläisistä töihin 11. toukokuuta. Hän sanoi tuolloin, että vaarasta huolimatta on jokaisen etu, että talous palaa normaaliin pikaisesti.