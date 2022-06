WHO: Maailmalla todettu 780 varmistettua apinarokkotapausta maissa, joissa sitä ei yleensä esiinny

Maailmalla on todettu 780 laboratoriossa varmennettua apinarokkotapausta maissa, jotka sijaitsevat kaukana taudin kotoperäisiltä alueilta. Asiasta kertoneen Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan näitä maita on vajaa 30. WHO uskoo, että tartunnan saaneiden lukumäärä on raportoitua suurempi. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa apinarokkotapauksia on todettu toukokuun alkupuolelta lähtien. Lisäksi tartuntoja on raportoitu Argentiinasta, Australiasta, Marokosta ja Arabiemiraateista. Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta...

