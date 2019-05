Wikileaksin perustajan Julian Assangen oikeudenkäynti lykkääntyi Britanniassa – liian heikossa kunnossa osallistuakseen

Yhdysvaltalaisen vuotosivuston Wikileaksin perustajan Julian Assangen mahdollista luovuttamista Yhdysvalloille oli tarkoitus käsitellä oikeudessa torstaina. Käsittely kuitenkin siirtyi 47-vuotiaan Assangen romahtaneen terveydentilan takia.

Tapausta on tarkoitus käsitellä seuraavan kerran 12. kesäkuuta. Tuomari Emma Arbuthnot on esittänyt, että käsittely voisi tapahtua lontoolaisessa Belmarshin vankilassa, jossa Assange on vangittuna.

Assangen oli määrä osallistua tapauksen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä vankilasta käsin. Hänen asianajajansa Gareth Peirven mukaan Assange oli kuitenkin liian sairas osallistuakseen. Wikileaks kertoo Twitterissä jakamassaan tiedotteessa, että Assange on siirretty vankilan sairaalaosastolle.

Tiedotteessa sivusto esittää vakavan huolensa Assangen terveydentilasta ja kertoo, että Assangen kunto heikentyi merkittävästi niiden seitsemän vuoden aikana, jotka hän vietti Ecuadorin Lontoon-suurlähetystössä. Ecuador myönsi Assangelle poliittisen turvapaikan vuonna 2012, jonka jälkeen hän asui lähetystössä seitsemän vuoden ajan. Britannian poliisi pidätti Assangen 11. huhtikuuta Ecuadorin peruttua Assangelle myöntämänsä turvapaikan.

Tällä hetkellä Assange suorittaa 50 viikon mittaista tuomiota Belmarshin vankilassa Etelä-Lontoossa. Wikileaks sanoo tiedotteessaan, että kuluneiden seitsemän viikon aikana Assangen kunto on heikentynyt entisestään ja hänen painonsa on dramaattisesti tippunut.

Yhdysvalloissa voi odottaa kuolemantuomio tai 175 vuotta vankeutta

Brittimediat julkaisivat torstaina kuvia Assangen tukijoista, jotka olivat kerääntyneet Westminterin oikeustalon ulkopuolelle. Osa kantoi mukanaan kylttejä, joissa vaadittiin Assangen vapauttamista.

Yhdysvallat on tehnyt Britannialle luovutuspyynnön Assangesta, joka on itse kieltänyt suostumuksensa luovutukseen. Yhdysvallat on nostanut yhteensä 18 syytettä Assangea vastaan ja syyttää tätä muun muassa Irakin ja Afganistanin sotiin liittyvien salaisten dokumenttien julkaisemisesta.

Mikäli Assange luovutetaan Yhdysvaltoihin, häntä voi odottaa jopa 175 vuoden vankeusrangaistus. Mittava tuomio tulisi, jos Assange tuomittaisiin kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä. Assange itse pelkää, että luovutus Yhdysvalloille tarkoittaisi kuolemantuomiota.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ainoa taho, joka on kohdistanut lukuisia syytteitä Assangea vastaan. Kaksi ruotsalaisnaista nimittäin on syyttänyt Assangea raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, minkä seurauksena myös Ruotsi on tehnyt luovutuspyynnön Assangesta.