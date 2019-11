Yhdeksää ihmistä ammuttiin perheen kotitalon takapihalla Kaliforniassa – Perhe oli kokoontunut katsomaan jalkapallopeliä

Ainakin yhdeksää ihmistä ammuttiin Fresnon kaupungissa Kaliforniassa Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Komisario Bill Dooley Fresnon poliisista sanoi The New York Timesin mukaan, että kyseessä oli joukkoampuminen.

Aseella varustautunut mies saapui kalifornialaisen kodin takapihalle, jonne perhe oli kokoontunut katsomaan jalkapalloa yhdessä ystäviensä kanssa kuuden jälkeen illalla. Aseistettu henkilö aloitti ampumisen ja pakeni sen jälkeen paikalta.

Tapahtumapaikan naapurustossa asuvat kertoivat The Guardianille kuulleensa useita laukauksia.

Poliisi ei ole vahvistanut kuolleiden lukumäärää, mutta on kertonut ”useiden kuolleen”. The New York Timesin mukaan osa ihmisistä kuljetettiin läheiseen sairaalaan ja osa heistä on kriittisessä tilassa.

On epäselvää, onko poliisi pidättänyt ketään tapaukseen liittyen. Myöskään teon motiivista ei ole tietoa.

Reutersin mukaan poliisi kiersi tapauksen jälkeen naapurustossa ja etsi silminnäkijöitä sekä mahdollisia turvakamerakuvia. Poliisi ei ole julkaissut mitään tietoja ampujasta.