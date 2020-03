Yhdessä Euroopan maassa koronakriisin takia ei ole ryhdytty mihinkään varotoimiin – ”Parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan”

Valko-Venäjän naapurit ovat sulkeneet rajansa ja muun muassa suuri osa urheilutapahtumista on peruttu koronaviruksen takia. Valko-Venäjällä elämä jatkuu ikään kuin koronavirusta ei olisi olemassakaan.

Urheilukisat pyörivät ja fanit voivat käydä katsomassa otteluita normaaliin tapaan. Viime päivinä maassa on järjestetty muun muassa jääkiekko- ja jalkapallo-otteluita ykkösliigan pelejä myöten.

Yli yhdeksän miljoonan asukkaan Valko-Venäjä on vahvistanut tähän mennessä yli 150 koronavirustartuntaa ja yhden virukseen liittyneen kuoleman.

Maan itsevaltainen presidentti Aleksandr Lukashenko näytti maanmiehilleen esimerkkiä asenteestaan osallistumalla viikonloppuna jääkiekko-otteluun maan pääkaupungissa Minskissä. Maailmanlaajuiseen koronaepidemiaan alusta asti vähättelevästi suhtautunut 65-vuotias Lukashenko kommentoi käyttäytymistään tuttuun tyyliinsä.

– On parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan. Ettäkö lopettaisin pelaamisen? Mutta miksi? Lukashenko vastasi paikalliselle tv-kanavalle nauraen kun häneltä kysyttiin, saisiko mikään häntä lopettamaan jääkiekon pelaamisen.

Fyysistä kontaktia ei vältetty ottelussa

Innokkaana kiekkoilijana tunnettu Lukashenko tehosti sanomaansa viittoilemalla täysien katsomoiden suuntaan ja toteamalla, että paikassa ei ole viruksia.

– Oletko nähnyt niitä täällä lentelemässä? Minäkään en näe yhtään virusta. Tämähän on jääkaappi, ja se on parasta terveydelle, Lukashenko jatkoi.

Lukashenkon joukkue kätteli lopuksi kaikki vastapuolen pelaajat. Ottelun yhteydessä nähtiin myös halailua, olalle taputtelua ja ylävitosia.

Lukashenko on kertonut jo aiemmin kyseenalaisia käsityksiään koronavirukseen liittyen. Hän on muun muassa mainostanut saunan ja vodkan toimivan viruksen torjunnassa.

Presidentti on rohkaissut valkovenäläisiä paiskimaan töitä maaseudulla ja ajamaan traktoria epidemian voittamiseksi. Ennen politiikkaan lähtöään kolhoosin johtajana toimineen Lukashenkon mukaan traktori ja pellot parantavat jokaisen. Maa tunnettiin jo neuvostoaikana merkittävänä traktorien valmistajana.

Valko-Venäjällä kevät on jo niin pitkällä, että kevätkylvöt ovat ajankohtaisia maatalousvaltaisessa maassa. Lukashenko korostaa yhä mielellään yhteyttään maatalouteen ja maaseudun asukkaisiin.

Käytössä vain karanteeni maahan saapuville

Lukashenkon mukaan maailma on seonnut koronaviruksen ja siihen liittyvien pohdintojen vuoksi. Hän totesi jo aiemmin, että virus ei pelota Valko-Venäjää ja että pahemmastakin on selvitty. Hänen mukaansa maa on viruksen suhteen ajan tasalla. Valko-Venäjällä ei ole kuitenkaan nähty juuri muita epidemiaa rajoittavia toimia kuin kahden viikon karanteeni maahan saapuville.

Lukashenko on myös varoittanut kansalaisia ramppaamasta apteekeissa ja ostamasta hengityssuojaimia ja muita erikoisvarusteita. Hän on myös kritisoinut Venäjän päätöstä sulkea jopa Valko-Venäjän raja ja ihmetellyt Venäjän ja muun maailman “vaahtoamista” koronaviruksesta.

Lukashenko on kertonut pitävänsä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin talouden tärkeyttä korostavia ja virusta vähätteleviä lausuntoja inspiroivina.

Lukashenko ei ole ainoa ex-neuvostomaan johtaja, jonka koronavirukseen liittyvät käsitykset ovat kyseenalaisia. Keski-Aasiassa sijaitsevan Turkmenistanin presidentti Gurbanguly Berdimuhamedow on suositellut aavikolla kasvavan pilviharmikin savun hengittämistä tartuntatautien ehkäisemiseksi. Neuvosta tekee oudon se, että hän on koulutukseltaan hammaslääkäri.