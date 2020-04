Yhdysvallat ei ole maksanut WHO:n viime vuoden jäsenmaksuaan

Trump ilmoitti lopettavansa WHO:n rahoituksen, koska hän on tyytymätön koronaviruspandemian hoitoon. Yhdysvalloilla on vielä maksamatta kaksi kolmasosaa WHO:n viime vuoden jäsenmaksusta.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ilmoitti keskeyttävänsä väliaikaisesti Maailman terveysjärjestön WHO:n rahoituksen, koska hän on tyytymätön siihen, miten WHO on hoitanut koronaviruspandemian.

WHO:n toiminnasta noin neljäsosa rahoitetaan maiden jäsenmaksuilla, jotka määräytyvät kunkin maan väkimäärän ja varojen mukaan. Yhdysvaltojen osuus kaikkien maiden jäsenmaksuista on suurin, 58 miljoonaa dollaria, lähes neljännes koko summasta.

Vertailun vuoksi Kiinan osuus on tänä vuonna on noin 29 miljoonaa dollaria, 10 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Suomen osuus on vuosittain noin miljoona dollaria.

Toisin kuin Kiina, Yhdysvallat ei ole vielä maksanut viime vuoden osuuttaan, vaan siitä uupuu noin kaksi kolmasosaa, selviää WHO:n sivuilta. Tosin Yhdysvallat maksoi vasta tänä vuonna loput vuoden 2018 maksuistaan.

Yhdysvallat rahoittaa WHO:ta Reutersin mukaan vuodessa yhteensä yli 400 miljoonalla dollarilla ja on suurin rahoittaja.

Trump ryöpytti Kiinaa ja WHO:ta

Trumpin mukaan WHO on vastuussa taudin leviämisestä, koska järjestö on hänen mukaasa levittänyt Kiinan antamia virheellisiä tietoja.

– WHO epäonnistui perustehtävässään ja sen pitää vastata siitä, Trump sanoi Valkoisessa talossa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Ilmoitus herätti välittömästi laajaa vastustusta ympäri maailmaa. YK muistutti, että pandemian keskellä ei ole aika vaikeuttaa maailmanlaajuisesti toimivan humanitaarisen järjestön toimintaa.

– Nyt meidän tulee toimia yhdessä kansainvälisenä yhteisönä pysäyttääksemme viruksen ja sen järkyttävät seuraukset, sanoi YK:n pääsihteeri António Guterres.

Yhdysvalloissa ennätysmäärä kuolleita

Lähes kaksi miljoonaa ihmistä on tiettävästi sairastunut viime vuoden puolella Kiinasta lähteneeseen pandemiaan. Yli 124 000 ihmistä on kuollut.

Yhdysvalloissa kuoli tiistaina koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin enemmän ihmisiä kuin kertaakaan tähän asti, kun yli 2 200 ihmistä kuoli vuorokauden aikana.

Samaan aikaan maassa aloitettiin keskustelu rajoitusten purkamisesta talouden turvaamiseksi. Trump ilmoitti tiistaina vastoin perustuslakia, että hänellä on ylin valta päättää rajoitusten purkamisesta. Hän nimitti osavaltioiden demokraattikuvernöörejä ”kapinallisiksi”, kun New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi ettei ota riskiä taudin leviämisen pahentamisesta.

Trumpin nimittämä koronaasiantuntija Anthony Fauci sani pitävänsä Trumpin aikomusta avata talous toukokuun 1. päivän ”ylioptimistisena”.

Pahiten koronaviruksen ruhjomassa New Yorkissa kuolinuhreja on jo yli 10 000. Luvussa on mukana keuhkosairauksiin kuolleet ihmiset, joilta ei testattu virusta. Koko maassa kuolleita on yli 26 000, eniten koko maailmassa.

Tautihuippu vielä edessä

Vaikka pandemia on taittunut Euroopan koronavirustilastoja johtavissa Italiassa ja Espanjassa, maailmanlaajuisesti tautihuippu on vielä edessä. Rajoituksista huolimatta sairaus leviää Britanniassa ja Turkissa.

– 90 prosenttia sairastumisista on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Emme missään tapauksessa ole vielä nähneet tautihuippua, sanoi WHO:n tiedottaja Margaret Harris.

Intiassa 1,3 miljardille ihmiselle on määrätty liikkumisrajoituksia, jotka ovat voimassa ainakin 3. toukokuuta saakka. Pääministeri Narendra Modin mukaan maan on tehtävä taloudellisia uhrauksia säästääkseen henkiä. Maassa on vahvistettu noin 11 500 koronavirustartuntaa.

Vaikeuttaisi taudin nujertamista

Yhdysvaltojen lääkäriliiton puheenjohtaja Patrice Harris kehotti Trumpia harkitsemaan asiaa uudelleen.

– Se olisi vaarallinen liike, jonka takia covid-19-taudin nujertaminen muuttuisi vaikeammaksi, hän sanoi.

Yhdysvaltalainen terveysjärjestö Protect Our Caren mukaan Trumpin ilmoitus on yritys peittää hallinnon omaa epäonnistumista koronakriisin hoidossa. Se muistutti, että Trump ei suhtautunut aluksi koronavirukseen riittävän vakavasti.

– WHO ei varmasti ole virheetön, mutta on vastuutonta katkaista rahoitus maailmanlaajuisen pandemian keskellä, sanoi järjestön puheenjohtaja Leslie Dach.

Australian pääministeriltä ymmärrystä

Maailman johtajista Australian pääministerillä Scott Morrisonilla riitti ymmärrystä Trumpin WHO-kritiikille, koska hänen mukaansa WHO on tukenut Kiinan päätöstä avata eläintorit. Koronavirus on jäljitetty Wuhanin eläintorille, jonne villieläimiä tuodaan elävinä ja teurastetaan paikan päällä.

– WHO tekee kuitenkin paljon tärkeää työtä alueellamme, ja me teemme järjestön kanssa läheistä yhteistyötä. Järjestöä pitää voidamyös kritisoida, hän sanoi keskiviikkona.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern muistutti luotettavan tiedon tärkeydestä.

– Tällaisina aikoina tietoa pitää jakaa ja tarvitsemme luotettavia neuvoja. WHO on onnistunut tässä. Jatkamme WHO:n tukemista, hän sanoi.

Ardern ilmoitti maan ministerien ja julkisten alojen johtajien leikkaavan palkastaan viidenneksen seuraavan puolen vuoden aikana koronaviruksen aiheuttaman taantuman vuoksi.

Maailman talouden ennustetaan kutistuvan kolme prosenttia koronaviruksen takia, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.