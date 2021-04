Yhdysvallat höllentää maskilinjauksiaan – rokotetut voivat olla ulkona ilman maskia

Yhdysvalloissa koronarokotuksen saaneet eivät enää joudu käyttämään aina ulkona liikkuessaan kasvomaskia, maan tautikeskus CDC linjasi tiistaina paikallista aikaa.

CDC:n mukaan täysin rokotetut voivat kulkea jatkossa ulkona valtaosan ajasta maskitta. Sisätiloissa sekä muun muassa ulkona järjestettävissä paraateissa ja urheilutapahtumissa maskia tulee edelleen käyttää rokotuksesta huolimatta.

Presidentti Joe Biden puolestaan painotti televisioidussa puheessaan maan koronarokotusohjelman ripeää edistymistä, minkä vuoksi kasvomaskisuosituksia voidaan nyt höllätä. Hän korosti uuden maskilinjauksen olevan hyvä lisäsyy ottaa rokotus, jos sitä ei ole vielä ottanut.

Biden itse käveli puhujanpöntölle maski kasvoillaan, mutta poistui kasvot paljastettuna. Hän kertoi toimittajille laittavansa maskin jälleen kasvoilleen sisätiloihin mennessään.

CDC painotti, että uudet, rennommat maskilinjaukset koskevat vain niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet täydet rokotusannokset. Lisäksi viimeisen annoksen antamisesta on täytynyt tulla kuluneeksi kaksi viikkoa.

Yhdysvallat lähettää Astra Zenecaa maailmalle

CDC:n tilastojen mukaan uusien koronatartuntojen määrä on Yhdysvalloissa laskussa. Laskuun on alkanut kääntyä myös koronarokotuksia halajavien alkujaan korkea määrä.

Yhdysvalloissa on annettu CDC:n mukaan tähän mennessä yli 232 miljoonaa rokotusannosta. Yli puolet Yhdysvaltain aikuisista on saanut vähintään yhden annoksen.

Yhdysvaltain hallinto ilmoitti tuoreeltaan aikovansa lähettää ulkomaille 60 miljoonaa annosta Astra Zenecan koronarokotetta. Yhdysvaltoja on kritisoitu kyseisen rokotteen hamstraamisesta, vaikka maan lääkeviranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet hyväksyntäänsä yhtiön rokotteelle. Rokotusohjelman nykytilan perusteella rokotteelle ei ole myöskään tarvetta maassa.

Floridalaiskoulu väittää rokotettujen olevan vaaraksi

Lähes samaan aikaan kun CDC kertoi uusista maskilinjauksista, kielsi Floridassa toimiva yksityiskoulu koronarokotettuja opettajia olemasta lähikontaktissa oppilaiden kanssa. Koulu väittää rokotettujen opettajien olevan terveysuhka, vaikka näkemys sotii kaikkia tieteellisiä todisteita vastaan.

Maanantaina koulun perustajiin kuuluva Leila Centner kirjoitti oppilaiden vanhemmille lähettämässään sähköpostissa, että rokotetut ihmiset voivat levittää jotakin muille vaarallista. Erityisesti hän väitti rokotettujen uhkaavan lisääntymiselimistöä, hedelmällisyyttä sekä naisten ja lasten normaalia kasvua ja kehitystä.

Centner kertoi viestissään, että hänen esittämänsä väite on uusi, eikä sitä ole vielä tutkittu. Centner Academyn päätöstä kritisoivien mielestä ratkaisu on esimerkki väärän tiedon levittämisen vaaroista.

Koulu kehotti rokottamatonta henkilökuntaansa lykkäämään rokotuksen ottamista kouluvuoden päättymiseen saakka. Koulun mukaan henkilökunnan tulisi odottaa sitä, että tämän ”kokeellisen lääkkeen” vaikutuksesta rokottamattomiin henkilöihin on tarjolla lisä tutkimustietoa.

Asiantuntijat ja faktantarkistajat ovat jo aiemmin todenneet Centnerin esittämät ja sosiaalisessa mediassa levinneet väitteet vääriksi.

Koulun päätös jakoi mielipiteitä

Centner Academy on perustettu vuonna 2018 ja koulussa on noin 300 oppilasta. Leila Centner perusti koulun miehensä David Centnerin kanssa. New York Timesin mukaan pariskunta lahjoitti isoja summia maan edellisen presidentin Donald Trumpin epäonnistuneeseen uudelleenvalintakampanjaan sekä republikaanipuolueelle. Lisäksi he antoivat pienempiä summia paikallisille demokraateille.

Osa vanhemmista seisoi koulun tuoreen linjauksen takana, kun taas toiset kyseenalaistivat päätöksen.

Uutiskanava NBC:n yhteistyökumppanille puhunut koulun oppilaan vanhempi kertoi Centnerien kannattavan ajatusta oman kehon itsemääräämisoikeudesta, mutta tuore päätös viestii hänen mielestään aivan päinvastaista näkemystä.

– Se on sinun kehosi, mutta hänen (Leila Centnerin) päätöksensä, Lidia-nimellä uutiskanavalle asiaa kommentoinut summasi.