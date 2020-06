Yhdysvallat on yhä keskellä koronaviruspandemian ensimmäistä aaltoa

Yhdysvallat on vielä keskellä koronaviruspandemian ensimmäistä aaltoa. Pahin tilanne on etelässä ja lännessä, missä virkailijoiden mukaan yhä useampi nuori välittää vähät eristystoimenpiteistä ja saa koronavirustestissä positiivisen tuloksen.

Nuoret saavat yleensä koronaviruksesta lievempiä oireita, mutta he voivat tartuttaa taudin niihin, joilla sairaus ilmenee vakavampana.

”Viimeaikaisissa tartunnoissa esimerkiksi Floridassa nuorilla on odotettavissa alhaisempi määrä kuolemantapauksia,,, mutta 20–40-vuotiaat voivat tartuttaa muita”, sanoi tohtori Tom Frieden, Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n entinen johtaja Twitterissä CNN:n mukaan.

Maan johtava tartuntatautien asiantuntija tohtori Anthony Fauci kertoi Axiosille, että tuoreet tiedot nuorten useista tartunnoista ”eivät yllätä”.

– He saavat ensin tartunnan, sitten he tulevat kotiin, ja he tartuttavat vanhemmat ihmiset. Vanhemmat ihmiset saavat komplikaatioita, ja sitten he menevät sairaaloihin, Fauci sanoi.

Hänen mukaansa kuolintilastot ovat useita viikkoja tartuntatilastoja jäljessä.

Tautitapaukset lisääntyvät puolessa osavaltioista

Samaan aikaan liki puolet osavaltioista raportoi uusien tautitapausten määrän kasvusta. Joissakin osavaltioissa rikotaan ennätyksiä. Floridassa ohitettiin maanantaina 100 000 koronavirustapauksen raja, kerrottiin osavaltion terveysministeriöstä.

Kaliforniassa 35 prosenttia tautitapauksista on tullut ilmi viimeisten kahden viikon aikana, kertoi kuvernööri Gavin Newsom maanantaina.

Yhdysvalloissa näyttää siltä, että siellä ei ole saatu pandemiaa kuriin, toisin kuin Euroopassa ja Aasiassa. Yhdysvalloissa pandemian ensimmäinen aalto ei ole ohi. Tautitapausten määrässä oli vain pieni notkahdus, ja nyt tapaukset ovat jälleen nousussa.

– Meillä ei ole vielä ylellisyyttä puhua toisesta aallosta juuri nyt kun me emme ole päässeet vielä eroon ensimmäisestäkään aallosta, sanoi CNN:n johtava lääketieteen kirjeenvaihtaja Sanjay Gupta.

– Ei ole selvää, että me pääsemme eroon ensimmäisestä aallosta… kyseessä voi olla vain mikro- ja makrohuippuja näkyvissä olevaan tulevaisuuteen.

Kaliforniassa ennätysmäärä joutui sairaalaan

Kaliforniassa viranomaiset kehottavat asukkaita käyttämään kasvomaskeja ja pitämään turvavälejä toisiin. Viikonloppuna siellä raportoitiin ennätysmäärän ihmisiä joutuneen sairaalaan koronaviruksen vuoksi.

Osavaltiossa on kirjattu yli 5 500 kuolemaa covid-19-tautiin ja yli 178 000 tautitapausta. Sunnuntaina sairaalaan joutui yli 3 700 ihmistä, mikä oli uusi ennätys huhtikuun lopun jälkeen.

Viranomaisten mukaan tauti näyttää tasaantuneen monissa osissa osavaltiota, mutta tietyillä maaseutualueilla Etelä- ja Keski-Kaliforniassa tilanne on kuitenkin huolestuttava.

Tautitapaukset lähtivät nousuun sen jälkeen kun kauppakeskuksia, museoita, elokuvateattereita ja muita julkisia tiloja avattiin uudelleen.

Kuvernööri Gavin Newsomin mukaan lisääntynyt testaaminen selittää vain osan tautitapausten lisääntymisestä.

– Ne jotka väittävät, että olemme päässeet pälkähästä, ne jotka sanovat että se vain häviää… nämä numerot kertovat hyvin erilaista ja selvää tarinaa, hän sanoi Guardianin mukaan.

Newsom antoi viime viikolla määräyksen, että kaikkien kalifornialaisten olisi käytettävä kasvomaskia. Määräystä on vastustettu osissa osavaltiota.