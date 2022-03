Yhdysvallat: Venäjän asevoimat on menettänyt 8–10 prosenttia hyökkäyksessä käyttämästään kalustosta

Yhdysvaltain arvion mukaan Venäjän asevoimat on menettänyt jo 8–10 prosenttia Ukrainaan hyökkäämiseksi käyttämästään kalustosta. Arviosta on kertonut uutiskanava CNN:n mukaan viimeisimpiä tiedustelutietoja tunteva virkamies.

Venäjä on menettänyt muun muassa panssarivaunuja, ilma-aluksia ja tykistöä. Tuore arvio on lähestulkoon kaksinkertainen niihin menetyksiin nähden, joista CNN kertoi viime viikolla. Tuolloin Venäjän arvioitiin menettäneen 3–5 prosenttia käyttämästään sotilaskalustosta.

Virkamiehen mukaan Yhdysvallat arvioi Ukrainan armeijan menettäneen vastaavanlaisen osuuden omasta kalustostaan.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Victoria Nuland uskoo sodan päättyvän, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin tajuaa sotaretken vaarantaneen hänen oman asemansa maan johtajana paitsi Venäjän asevoimien myös maan kansalaisten silmissä.

– (Putinin) on muutettava kurssia, tai Venäjän kansa ottaa ohjat omiin käsiinsä, Nuland arvioi tiistaina Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainkomitean kuulemisessa.

“Ukrainan tulee olla strateginen epäonnistuminen Putinille”

Nulandilta kysyttiin myös hänen näkemystään siitä, mikä sai Putinin hyökkäämään Ukrainaan. Hänen mukaansa kysymys tulisi esittää Putinille itselleen.

Nuland kuitenkin kertoi uskovansa, että Putinin imperialistinen kunnianhimo on kasvanut vuosien saatossa ja että presidentti on ollut tyytymätön Venäjän historiaan edellisten 30 vuoden aikana.

Putinin mukaan Neuvostoliiton kaatuminen on yksi 1900-luvun suurimpia tragedioita ja Nuland arvioi Putinin halunneen jo hyvän aikaa olla se, joka auttaa luomaan Neuvostoliiton uudelleen. Nulandin mukaan edellisten parin vuoden aikana Putin on suhtautunut tähän erityisen pakkomielteisesti.

– Meidän tulee paitsi varmistaa, että tämä Ukrainan pelinavaus on strateginen epäonnistuminen Putinille, paitsi Ukrainan myös kaikkien muiden alueen maiden vuoksi, Nuland sanoi.

– Hänen ruokahalunsa on vain kasvanut syödessä, Nuland lisäsi ja painotti, ettei tällaista voida hyväksyä.

Venäjän pelätään yrittävän saada tutkimuslaitoksia haltuunsa

Nuland kertoi tiistaina myös, että Yhdysvallat tekee Ukrainan kanssa yhteistyötä estääkseen venäläisjoukkoja saamasta haltuunsa Ukrainalta biologista tutkimusmateriaalia. Viime aikoina on herännyt pelkoja, että valtiot tai muut toimijat voisivat käyttää tällaisia tietoja luodakseen bioaseita.

Nulandilta kysyttiin tiistaina suoraan, onko Ukrainalla bioaseita. Nulandin mukaan Ukrainalla on biologisia tutkimuslaitoksia, joita Yhdysvallat pelkää venäläisjoukkojen yrittävän saada haltuunsa.

Yhdysvaltalaissenaattori Marco Rubio otti esille venäläisen propagandan, jonka mukaan ukrainalaiset ovat juonineet käyttävänsä biologisia aseita yhteistyössä sotilasliitto Naton kanssa. Alustuksensa jälkeen Rubio kysyi Nulandilta, olisivatko venäläiset todellisuudessa mahdollisen biologisilla tai kemiallisilla aseilla tehdyn hyökkäyksen taustalla, jos sellainen tapahtuisi Ukrainassa.

– Minulla ei ole epäilystäkään, senaattori, Nuland vastasi Rubiolle.

– Ja on klassinen venäläistekniikka syyttää toista kaveria siitä, mitä he suunnittelevat itse tekevänsä, hän jatkoi.

Ajatushautomo: Ei todisteita likaisten pommien kehittelystä

Venäjän ulkoministeriö tviittasi sunnuntaina, että venäläisjoukot olisivat löytäneet todisteita siitä, että Ukraina yrittää “hävittää todisteita sotilaallis-biologisesta ohjelmasta Ukrainassa”. Tviitissä väitettiin ohjelmaa olleen rahoittamassa Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Washingtonissa päämajaansa pitävän Atlantic Council -ajatushautomon mukaan Venäjän hallinto yritti oikeuttaa hyökkäystään julkaisemalla väärää tietoa, jonka mukaan Ukraina olisi pyrkinyt kehittämään likaisia pommeja ja biologisia aseita.

Ajatushautomon mukaan ei ole mitään todisteita siitä, että Ukraina olisi ollut kehittämässä edellä mainitun kaltaisia aseita.

Yhdysvallat lähettää Puolaan Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä

Yhdysvallat lähettää Puolaan kaksi Patriot-ilmatorjuntaohjusyksikköä, kertovat CNN ja yhdysvaltalaislehti New York Times. Ilmatorjuntajärjestelmillä on määrä turvata paitsi Yhdysvaltain ja Puolan myös muiden Yhdysvaltain liittolaisten joukkoja Puolassa.

Päätöksestä kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltain asevoimien Euroopan toiminnoista vastaavan sotatoimialueen päämajan tiedotteen mukaan puolustusjärjestelmien sijoittelu tehdään ennakoivasti mahdollisten uhkien torjumiseksi.

Tiedotteen mukaan ilmatorjuntajärjestelmiä ei tulla käyttämään millään tavalla hyökkäysoperaation tukemisessa.

Patriot-järjestelmiä on käytetty muun muassa vuosia yhdysvaltalaisjoukkojen turvaamiseen Lähi-idässä. Ne on suunniteltu käytettäväksi muun muassa lyhyen kantaman ballististen ohjusten ja risteilyohjusten sekä erinäisten ilma-alusten torjumiseen ja tuhoamiseen.

Puolassa on nykyisellään lähes 10 000 yhdysvaltalaissotilasta.