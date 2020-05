Yhdysvallat ylitti 100  000 koronakuoleman rajan – Synkkä virstanpylväs tuli vastaan vain kolme kuukautta ensimmäisen vahvistetun tapauksen jälkeen

Yhdysvallat on ylittänyt ensimmäisenä maana 100 000:n koronavirukseen liittyvän kuoleman rajapyykin, kertoo maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkinsin yliopisto.

Raja ylittyi noin kolme kuukautta sen jälkeen, kun maassa vahvistettiin ensimmäinen koronakuolema. 50 000 kuoleman raja ylittyi vain hieman yli kuukausi sitten. Koronavirustartuntoja Yhdysvalloissa on vahvistettu 1,7 miljoonaa.

Yhdysvalloissa on kirjattu selvästi enemmän koronakuolemia ja vahvistettuja tartuntoja kuin missään muussa maassa. Seuraavaksi eniten kuolemia on Britanniassa, yli 37 000. Tartuntojen määrässä kakkosena on Brasilia, jossa tartuntoja on vahvistettu yli 400 000.

Todellisuudessa kuolemia ja tartuntoja on Yhdysvalloissa vielä enemmän, sillä etenkin epidemian alkuvaiheessa Yhdysvaltojen testausjärjestelmä oli pahasti puutteellinen.

Worldometer-tilastosivun mukaan kuolemia on Yhdysvalloissa jo yli 102 000. Miljoonaa asukasta kohden Yhdysvalloissa on kuollut 309 ihmistä. Se on selvästi enemmän kuin Suomessa, jossa vastaava luku on 56, mutta vähemmän kuin viruksen pahimmin kurittamissa Euroopan maissa.

Kuolinluvuissa selvää laskua

Yhdysvalloissa päivittäiset kuolinluvut ovat viime viikkoina laskeneet hiljalleen. Kun huhtikuussa kuolemia raportoitiin useimpina päivinä vähintään 2 000, on keskiarvo viime aikoina pudonnut tuhannen kuoleman paikkeille.

Viimeisen vuorokauden aikana kuolemia raportoitiin Johns Hopkinsin yliopiston mukaan 1 401. Se on yli tuplasti enemmän kuin muutamana edellisenä päivänä, mikä selittyy sillä, että Yhdysvalloissa oli maanantaina asevoimissa kaatuneiden muistopäivä. Kuolinlukujen raportoinnissa tulee viikonloppuisin aina viivettä, minkä vuoksi seuraavan työpäivänä luvuissa nähdään aina piikki, joka tällä kertaa osui pitkän viikonlopun takia keskiviikolle.

Yhdysvalloissa osavaltiot ovat luopumassa vaiheittain koronaviruksen takia asetetuista rajoitustoimista. Osavaltiot höllentävät rajoituksiaan hieman eri tahtiin, mihin vaikuttaa sekä kunkin alueen virustilanne että poliittiset asetelmat. Presidentti Donald Trump on vaatinut toistuvasti kiirehtimään rajoitusten purkamista, mikä luo republikaanijohtoisten osavaltioiden kuvernööreille poliittista painetta.

Pahiten virus on kurittanut New Yorkin osavaltiota, jossa on kuollut yli 29 000 ihmistä, mikä merkitsee yli 1 500 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Siellä tilanne on parantunut roimasti: pahimmassa vaiheessa huhtikuun alkupuolella New Yorkissa kuoli lähes 1 000 ihmistä päivässä, mutta viime päivinä päivälukemat ovat olleet sadan kuoleman paikkeilla. New Yorkin pudonneet kuolinluvut selittävätkin suurelta osin myös valtakunnallisen päiväsaldon kohentumisen, monessa muussa osavaltiossa päivittäisten kuolemien määrä ei ole vielä laskenut tuntuvasti.

Harvaan asutuista osavaltioista esimerkiksi Alaskassa koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu vain 10 ja Wyomingissa vain 14.