Yhdysvalloissa edustajainhuoneen puhemies Pelosi aikoo perustaa komission tutkimaan kongressitalon hyökkäystä

Pelosi toivoo, että "kotimaista terrorihyökkäystä" selvitetään samanlaisen komission toimesta kuin vuoden 2001 terrori-iskuja. Myös republikaanien puolelta on tullut toiveita komission asettamisesta.

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi on ilmoittanut suunnitelmista perustaa komissio, joka tutkisi loppiaisena tapahtunutta kongressitalon hyökkäystä. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaiset uutiskanavat CNN ja CNBC sekä uutistoimisto AFP.

Puhemiehen mukaan ulkopuolisen ja riippumattoman komission perustaminen ”kotimaisen terrorihyökkäyksen” tutkimiseksi on seuraava askel kansakunnan turvallisuuden suojaamiseksi.

Pelosi teki ilmoituksensa maan entisen presidentin Donald Trumpin toisen virkasyyteoikeudenkäynnin jälkimainingeissa.

Yhdysvaltain edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta sen jälkeen, kun hänen kannattajansa olivat hyökänneet kongressirakennukseen 6. tammikuuta. Viisi ihmistä kuoli mellakan aikana.

Trump vapautettiin odotetusti syytteestä senaatin äänestyksessä myöhään lauantaina Suomen aikaa. Mennäkseen läpi syyte olisi tarvinnut taakseen kahden kolmasosan enemmistön.

Trumpin syyllisyyden puolesta äänestivät senaatin kaikki demokraatit ja seitsemän republikaania.

Komission asettaminen vaatisi kongressin hyväksynnän

Pelosi kertoi komission perustamisaikeista edustajainhuoneen demokraateille osoittamassaan kirjeessä. Hän kuvaili kaavailemaansa komissiota ”9/11-tyyppiseksi”. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tutkimaan perustettiin aikanaan perusteellisesti tapahtumia selvittänyt komissio.

Pelosin mukaan komissio tutkisi myös muun muassa rauhanomaisen vallanvaihdon häiritsemistä. Lisäksi on määrä selvittää Capitolin poliisivoimien ja eri viranomaisten valmiutta sekä niiden toimintaa kongressitalon hyökkäyksen aikana.

CNN:n mukaan Pelosin kuvaileman komission perustaminen tulisi tehdä asetuksella, joka vaatisi sekä edustajainhuoneen että senaatin hyväksynnän. Lisäksi asetus vaatisi myös presidentin allekirjoituksen ennen kuin se saisi lainvoiman.

Komission jäsenet eivät olisi vaalein valittuja poliitikkoja, vaan heidät valikoitaisiin hallinnon ja lainsäädäntöelinten ulkopuolelta.

Pelosi on vaatinut komission perustamista jo aiemmin. Myös tutkintoja on ollut CNBC:n mukaan jo suunnitteilla. Lisäksi senaatissa on määrä järjestää myöhemmin tässä kuussa kuulemisia senaatin sääntöjä ja hallintoa valvovassa komiteassa.

Puhemies oli aiemmin pyytänyt asevoimien eläköitynyttä kenraalia Russel Honorea johtamaan Capitolin turvallisuusprosesseja selvittävää tutkintaa. Maanantaisessa kirjeessään Pelosi kertoi, että Honoren löydösten ja virkasyyteoikeudenkäynnin perusteella on selvää, että ”meidän täytyy selvittää totuus siitä, miten tämä tapahtui”.

Pelosin mukaan Honoren väliraportin perusteella on tarvetta myös lisämäärärahalle, jotta kongressin ja sen jäsenten turvallisuus voidaan varmistaa.

Hyökkäys ja virkasyyte repivät republikaanipuoluetta

Kongressitalon hyökkäys ja Trumpin virkasyyte ovat jakaneet republikaanipuoluetta. Trumpiin turhautuneet entiset republikaanivirkamiehet ovat muun muassa suunnitelleet uuden puolueen perustamista.

Pelosin lisäksi myös useat republikaanit ovat sanoneet haluavansa riippumattoman tutkinnan kongressitalon valtausyrityksestä.

Trumpin vankimpiin tukijoihin kuuluva republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoi sunnuntaina uutiskanava Fox Newsille, että asian selvittämiseksi vaaditaan ”9/11-komissio”, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan toiste.

Louisianaa edustava republikaanisenaattori Bill Cassidy puolestaan kommentoi ABC Newsille, että asiasta tulisi tehdä ”täydellinen tutkinta” ja Trump ”pitäisi asettaa vastuuseen”. Cassidy oli yksi niistä seitsemästä republikaanisenaattorista, jotka äänestivät Trumpin tuomitsemisen puolesta viikonloppuna senaatissa.

Senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell kertoi puolestaan äänestäneensä Trumpin vapauttamisen puolesta, mutta pitävänsä silti tätä ”käytännössä ja moraalisesti” syypäänä Capitolin mellakkaan.

McConnell perusteli äänestäneensä Trumpin tuomitsemista vastaan siksi, ettei tämä ollut enää presidentti eikä senaatilla siten olisi McConnellin tulkinnan mukaan ollut perustuslain mukaista päätösvaltaa asiassa. Hän kuitenkin kieltäytyi itse tammikuussa senaatin enemmistöjohtajana ollessaan kutsumasta senaattia koolle istuntotauolta, jotta virkasyytteen käsittely olisi voitu aloittaa Trumpin ollessa vielä virassa.

Kysely: Puolet uskoo Trumpin olleen vastuussa

Demokraattien mukaan Trump yllytti loppiaisena tarkoituksella kannattajansa hyökkäämään kongressirakennukseen. Trumpin puolustusasianajajat kuitenkin vetosivat siihen, että Trump oli yhdessä kohtaa sanonut, että mielenosoittajien tulisi osoittaa mieltään ”rauhanomaisesti ja isänmaallisesti”.

Uutistoimisto AFP kertoo, että Quinnipiacin yliopiston maanantaina julkaiseman kyselyn mukaan 45 prosenttia vastanneista uskoi Trumpin olevan syypää kongressitalon valtausyritykseen ja koki, että ex-presidenttiä vastaan tulisi nostaa rikossyytteitä.

Reilusta tuhannesta kyselyyn vastanneesta 43 prosenttia oli sitä mieltä, että Trump ei ole syypää tapahtumiin, kun taas kuusi prosenttia uskoi syyllisyyteen, mutteivät rikossyytteiden nostamisen tarpeeseen.

Oikeusasiantuntijat ovat AFP:n mukaan arvioineet, että Trumpin tuomitseminen kapinan vuoksi olisi epätodennäköistä, sillä hänen lausuntonsa menisivät perustuslain ensimmäisen lisäyksen tarjoaman ilmausvapauden suojan alle.