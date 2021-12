Yhdysvalloissa Fauci varoittaa synkästä talvesta omikronin riehuessa ympäri maailmaa – sairaalat kovilla tulevien viikkojen aikana

Omikronmuunnos on yhtä tarttuva kuin tuhkarokko, joka on tarttuvimpia ihmisen kohtaamia viruksia, varoittaa uutiskanava CNN:n asiantuntija.

Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoittelee synkästä talvesta omikronmuunnoksen riehuessa ympäri maailman. Muunnos on johtanut maailmalla uusiin rajoituksiin ja herättänyt jälleen huolen sairaaloiden kuormituksesta.

Fauci alleviivasi uutiskanava NBC Newsille omikronin erityistä tartuttavuutta. Vaikka omikronin aiheuttamat oireet vaikuttavat nykytietojen valossa olevan lievempiä rokotettujen keskuudessa on muunnos silti vakava huolen aihe, koska se tarttuu niin helposti.

Uutiskanava CNN:n lääketieteen analyytikko Jonathan Reiner painottaa niin ikään omikronin tartuttavuutta.

– Omikronmuunnos on poikkeuksellisen tarttuva. Se on yhtä tarttuva kuin tuhkarokko, ja se on jotakuinkin tarttuvin virus, mitä olemme nähneet, Reiner kertoi.

Fauci arvioi Yhdysvaltain sairaaloiden olevan tautitilanteen vuoksi seuraavien parin viikon aikana erittäin kovilla, sillä niin moni on edelleen rokotusta vailla.

Tartuntatautiasiantuntija kertoi perjantaina uutiskanava CNBC:lle, että optimaalinen määrä koronarokoteannoksia olisi kolme. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa harkitaan, pitäisikö täysin rokotetun määritelmä muuttaa aiemmasta kaksi rokotusannosta saaneesta kolme annosta saaneeseen.

Fauci kehotti ihmisiä hakemaan tehosteannoksen

Nykyisen määritelmän mukaisesti Yhdysvalloissa on koko väestöstä täysin rokotettuja noin 61,4 prosenttia, selviää tautikeskus CDC:n seurannasta. Ainakin yhden annoksen saaneita on liki 73 prosenttia koko väestöstä.

Fauci kehotti rokottamattomia ottamaan rokotuksen ja rokotettuja hakemaan tehosteannoksen, jonka on nähty lisäävän suojaa.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on käynyt kovaa kampanjaa saadakseen yhdysvaltalaiset rokottautumaan. Faucin mukaan edelleen on rokottamatta noin 50 miljoonaa ihmistä, jotka voisivat rokotteen saada.

Sunnuntaina yhdysvaltalaissenaattorit Elizabeth Warren ja Cory Booker kertoivat kumpikin tahoillaan saaneensa koronatartunnan, vaikka heillä on kummallakin sekä alkuperäinen rokotussarja että tehoste.

Warren kertoi tartunnastaan Twitterissä, kun taas Booker kertoi tartunnastaan CBS Newsin mukaan tiedotteessa. Kaksikolla on ollut lieviä oireita. Kumpikaan ei antanut viitteitä siitä, että heidän tartuntansa olisi seurausta omikronmuunnoksesta.

Omikronista tulossa talven aikana valtamuunnos

Omikronmuunnos havaittiin alkujaan marraskuussa Etelä-Afrikassa, ja tämän jälkeen sen aiheuttamia tartuntoja on havaittu kymmenissä maissa.

Koronaviruksen aiempi deltamuunnos on edelleen vallitseva tautimuoto isossa osassa maailmaa, mutta omikronin on ennakoitu vievän deltan paikan jo lähiaikoina. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esimerkiksi varoittanut, että omikronista voi tulla koronaviruksen laajimmin levinnein muunnos tammikuun puoliväliin mennessä.

CNN:n mukaan Fauci arvelee omikronin ottavan valta-aseman myös Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa omikronin aiheuttamia tartuntatapauksia on nykyisellään vain noin kolme prosenttia kaikista tapauksista, mutta määrän uskotaan nousevan kovaa vauhtia, niin kuin se on tehnyt muissakin maissa.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n johtaja Rochelle Walensky kertoi perjantaina Valkoisen talon koronaryhmän tilannekatsauksessa, että muunnoksen odotetaan olevan Yhdysvalloissa vallitseva tautimuoto jo tulevien viikkojen aikana.

Yhdysvalloissa on raportoitu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. Maailman koronatilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan 800 000 koronakuoleman synkkä rajapyykki ylittyi Yhdysvalloissa viime viikon tiistaina.

Maailmanlaajuisesti koronakuolemia on kirjattu yli 5,3 miljoonaa eli koronaan liittyen on kuollut lähes koko Suomen väkiluvun verran ihmisiä.