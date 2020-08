Yhdysvalloissa hyväksyttiin veriplasman käyttö koronapotilaiden hoidossa

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat sallineet veriplasman käytön koronaviruspotilaiden hoidossa hätämääräyksellä.

Täten jatkossa koronaan sairastuneiden hoidossa voidaan käyttää taudista parantuneiden ihmisten verta. Yhdysvaltain ruoka- ja lääkeviraston mukaan plasma voi olla hyödyllistä koronapotilaiden hoidossa, sillä sen uskotaan sisältävän vasta-aineita, jotka auttavat ihmisiä toipumaan sairaudesta nopeammin ja suojelevat taudin vakavammalta muodolta.

– Tämä voi olla tehokasta koronaviruksen hoidossa ja sen mahdolliset hyödyt painavat enemmän kuin mahdolliset riskit, virasto sanoi tiedotteessaan.

Lääkeviraston EUA-määräys sallii potilaiden hoitoon käytettävän hätätapauksessa myös sellaisia lääkkeitä, joita ei ole virallisesti vielä hyväksytty.

Vaikka veriplasmaa on käytetty koronapotilaiden hoidossa jo Yhdysvalloissa ja muissa maissa, tiedot sen tehosta ovat vielä epävarmoja.

Veriplasma on veren nestemäinen osa, josta puuttuvat verisolut ja joka sisältää muun muassa vasta-aineita.

– Toipuneiden plasma todennäköisesti toimii — mutta teho pitää yhä todistaa kliinisillä testeillä. Plasma ei kuitenkaan toimi hätälääkkeenä niille, jotka ovat jo vakavasti sairastuneita, sanoi newyorkilaisen Lenox Hillin keuhkosairauksien erikoislääkäri Len Horovitz uutistoimisto AFP:lle.

Horovitzin mukaan plasma toiminee paremmin välittömästi sen jälkeen, kun ihminen on altistunut virukselle.

Plasman käyttö on jo sallittu koronapotilaiden hoidossa Yhdysvalloissa tietyissä tilanteissa, mutta nyt sen käyttömahdollisuudet laajenevat.

Trump pitänyt päätöksen viivästymistä ”poliittisena”

CNN:n mukaan presidentti Donald Trump kommentoi päätöstä historialliseksi.

– Olen iloinen voidessani julistaa historiallisen päätöksen taistelussamme Kiinan-virusta vastaan. Päätös tulee pelastamaan lukuisia ihmishenkiä ja lisäämään dramaattisesti pääsyä tämän hoitomuodon pariin, hän sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa. Trumpin usein käyttämää termiä ”Kiinan-virus” on pidetty rasistisena.

Trump on kritisoinut viranomaisia siitä, että nämä eivät ole sallineet plasman käyttöä jo aiemmin hätämääräyksellä. Hän on väittänyt viivästyksen syyn olevan poliittinen. Presidentti on esittänyt asiasta salaliittoteorioita syyttelemällä viivyttelystä ”syvää valtiota” ja väittänyt, että päätökset uusista hoidoista halutaan tehdä vasta marraskuun presidentinvaalien jälkeen.

New York Timesin mukaan päätöstä viivästytti kuitenkin lähinnä se, että asiatuntijoiden mukaan plasmahoidon hyödyistä ei ole vielä saatavilla riittävästi luotettavaa tutkimusta.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronatartuntoja maailmassa, ja presidentti Trump on saanut laajaa kritiikkiä koronakriisin hoidosta.

Virukseen on kuollut maassa yli 180,000 ihmistä eli 545 kohti miljoonaa asukasta.