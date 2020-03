Yhdysvalloissa Joe Bidenin ehdokkuus varmistumassa kolmen esivaalivoiton jälkeen

Yhdysvalloissa entinen varapresidentti Joe Biden voitti tiistaina kolmessa osavaltiossa demokraattien esivaalin. Floridan, Illinoisin ja Arizonan demokraattiäänestäjien kannatus nostaa Bidenin todennäköisesti marraskuun presidentinvaaliin istuvan presidentin Donald Trumpin vastustajaksi.

Bidenin voittokulku herätteli demokraatit kysymään, kannattaako Bidenin vastustajan senaattori Bernie Sandersin enää tavoitella ehdokkuutta. He ovat huolissaan siitä, että pitkittynyt kamppailu voisi heikentää mahdollisuuksia kampittaa Trump, kuten Hillary Clintonille kävi vuonna 2016.

Demokraattiäänestäjät asettuivat tiistain esivaaleissa selvästi 77-vuotiaan Bidenin taakse. Hän päihitti Sandersin Floridassa lähes 40 prosenttiyksiköllä, Illinoisissa 20:llä ja Arizonassa yli 10:llä.

Biden lupaa yhdistää

Biden puhui kotoaan Delawaresta. Hän sanoi koronavirustilanteen vaativan johtajuutta Trumpilta. Hän myös vetosi Sandersin nuoriin kannattajiin.

– Kuulen teitä. Tiedän, mitä on pelissä. Tiedän, mitä meidän on tehtävä. Kampanjani sekä henkilökohtainen päämääräni on ollut yhdistää tämä puolue ja sen jälkeen yhdistää kansa, hän sanoi.

Demokraattiäänestäjiä kartoittanut tutkimus paljasti, että 18-44-vuotiaiden äänestäjien ryhmä tuki tiistaina Sandersia.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on vauhdittanut Bidenin voittokulkua. Tutkimuksen mukaan valtaosa kolmen osavaltion äänestäjistä luotti kriisinratkaisussa enemmän Bideniin kuin Sandersiin.

Biden on johtanut demokraattien ehdokaskisaa kaden viikon ajan. 21 osavaltion esivaalista hän on voittanut 16.

Floridan esivaali enteilee demokraateille menestystä myös marraskuussa. Noin 1,85 miljoonaa ihmistä kävi äänestämässä viruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Viime esivaalissa äänestäjiä oli 1,7 miljoonaa.