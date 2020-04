Yhdysvalloissa koronavirukseen kuoli vuorokaudessa yli 2  200 ihmistä – Enemmän kuin yhtenäkään aiempana päivänä

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 2 228 ihmistä koronaviruksen seurauksena, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista. Luku kuvaa tilannetta maanantai-illasta tiistai-iltaan paikallista aikaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on korkein yksittäinen päiväluku. Edellinen korkein päiväluku raportoitiin 10. huhtikuuta. Tuolloin 2 108 ihmistä kuoli vuorokaudessa.

Tuoreinta lukua edeltävänä päivänä viruksen aiheuttamaan tautiin kerrottiin kuolleen 1 500 ihmistä. Se on satoja kuolemia vähemmän.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on tiettävästi kuollut yli 25 700 ihmistä, mikä on eniten koko maailmassa.

Noin 330 miljoonan asukkaan maassa yli 600 000 ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Eniten ihmisiä on sairastunut New Yorkin kaupungissa.

New Yorkissa yli 10 000 kuollutta

New Yorkin kaupungissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 10 000 ihmistä, kertoo muun muassa New York Times. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koko kaupungissa viruksen on saanut yli 110 000 ihmistä.

Tiistaina kaupungin koronavirusuhrimäärä kasvoi yli 3 700:lla. Kasvu johtuu siitä, että lukuun lisättiin ihmiset, joiden uskotaan jo aiemmin kuolleen viruksen seurauksena. Politico kirjoittaa, että uhrilukuun on laskettu muun muassa testaamatta jääneet kotona kuolleet.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan kaupungissa olisi viruksen aiheuttamaan tautiin kuollut alle 8 000 ihmistä.

Kaupungin pormestari Bill de Blasio myönsi viime viikolla, että kuolleita on todennäköisesti enemmän kuin virallisesti on tiedetty.

New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on nyt kuollut asukasmäärään suhteutettuna enemmän ihmisiä kuin Italiassa, jossa oli pitkään viruksen seurauksena kuollut eniten ihmisiä koko maailmassa.