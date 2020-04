Yhdysvalloissa koronaviruspandemian synkin päivä – Kuolleita lähes 2 000 vuorokauden aikana

Yhdysvalloissa on kuollut vuorokauden aikana koronavirukseen enemmän ihmisiä kuin yhtenäkään aiempana päivänä.

Eri mediat raportoivat eri laskentatapojen vuoksi hieman erilaisia lukemia. Uutiskanava CNN:n mukaan kuolleita tuli tiistaina 1 736, Washington Postin mukaan yli 1 800 ja uutistoimisto AFP:n mukaan 1 939.

Tätä ennen synkin päivä oli viime lauantai, jolloin Yhdysvalloissa kuoli Johns Hopkinsin yliopiston mukaan 1 344 ihmistä. Missään muussa maassa ei ole tullut yhtä synkkiä päivälukuja.

Terveysviranomaiset Yhdysvalloissa varoittivat jo etukäteen, että tästä viikosta tulee maassa koronavirusepidemian pahin.

Yhdysvalloissa on kuollut virukseen nyt yhteensä yli 12 800 ihmistä. Kuolinluvuissa Italia yli 17 000 kuolemalla ja Espanja noin 14 000 kuolemalla ovat vielä Yhdysvaltojen edellä.

Vahvistettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on lähes 400 000, yli kaksi kertaa enemmän kuin missään muussa maassa.

New Yorkissa arvioidaan tartuntakäyrän loivenneen

Koronavirusepidemian polttopiste Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltio ja etenkin New Yorkin kaupunki. New Yorkin osavaltiossa kuoli tiistaina New York Timesin mukaan 731 ihmistä, mikä on korkein päiväluku tähän asti. Osavaltiossa on nyt kuollut lähes 5 500 ihmistä.

Naapuriosavaltio New Jerseyssä on kuollut yli 1 200 ihmistä, ja yhdessä nämä kaksi osavaltiota vastaavat yli puolesta Yhdysvaltain koronakuolemista.

Positiivinen merkki on se, että sairaalaan joutuneiden määrän kasvu on hidastunut, mikä kertoo tartuntakäyrän olevan loivenemassa.

Kuolemien määrä heijastaa virustilannetta muutaman viikon viiveellä, joten rajoitustoimet näyttävät New Yorkissa kantavan vähitellen hedelmää.