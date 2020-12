Yhdysvalloissa Nashvillen keskustassa on tapahtunut voimakas räjähdys

Yhdysvalloissa Tenneseen osavaltiossa on tapahtunut voimakas räjähdys Nashvillen kaupungin keskustassa, kertoo uutistoimisto AP. Räjähdys tapahtui varhain aamulla kello 6.30 paikallista aikaa.

Voimakas räjähdys vavisutti rakennuksia ja rikkoi ikkunoita. Alueelta kohoaa mustaa savua ja useat rakennukset ovat vaurioituneet.

Räjähdyspaikalta on kuljetettu sairaalahoitoon kolme ihmistä, mutta he eivät ole loukkaantuneet kriittisesti.

– Teko näyttää olevan tahallinen. Viranomaiset sulkevat kaupungin keskustan katuja ja tutkinta jatkuu, Nashvillen poliisi tiedottaa Twitter-tilillään.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020