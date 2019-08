Yhdysvalloissa on tapahtunut uusi joukkoammuskelu – Ohiossa ilmeisesti useita kuolonuhreja

Useiden ihmisten pelätään kuolleen Daytonin kaupungissa Ohiossa tapahtuneessa joukkoammuskelussa, kertoo paikallinen sanomalehti Dayton Daily News.

Tämän hetkisten tietojen mukaan ampumisessa on saattanut kuolla jopa kymmenen ihmistä. Useita henkilöitä on haavoittunut, ja monilla haavoittuneista on vakavat vammat.

Lehden mukaan ampuminen tapahtui baarin edustalla.

– Ainakin kahdeksan ihmistä on kuolleena pöytien luona ulkona, jossa itse olin. Useita ihmisiä on viety sairaalaan, silminnäkijä kertoi Dayton Daily Newsille.

Poliisi on ampunut tekijän, lehti kertoo. Tällä hetkellä poliisi kuitenkin selvittää vielä, oliko ampujia useampia.

Ampuja on lehden tämän hetkisten tietojen mukaan käännytetty baarin ovelta ennen ampumista.

Uutista päivitetään, kun tapauksesta tiedetään lisää.