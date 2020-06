Yhdysvalloissa vasta arvaillaan laajojen mielenosoitusten vaikutusta koronatilanteeseen – Tartuntoja todetaan yhä 20  000 päivässä

Yhdysvalloissa jännitetään viime päivien laajojen mielenosoitusten vaikutusta maan koronavirustilanteeseen. Kaduilla on ollut päivittäin jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Yhdysvaltojen koronaluvut ovat maailman synkimpiä. Tartuntoja on todettu jo yli 1,9 miljoonaa. Todellinen tartuntamäärä on todennäköisesti tätäkin suurempi.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoi sunnuntaina ”seuraavansa tarkasti” protesteja ja niiden seurauksia eri puolilla maata, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Tautikeskus ei ottanut suoraa kantaa siihen, onko virus levinnyt mielenosoitusten seurauksena.

– Mielenosoituksissa ja muissa suurissa kokoontumisissa suositeltujen turvavälien säilyttäminen on vaikeaa. Se saattaa vaarantaa muut ihmiset, CDC:n tiedottaja Kristen Nordlund sanoi lausunnossa.

CDC:n mukaan on vielä liian aikaista arvioida, vaikuttavatko mielenosoitukset koronaviruksen torjuntatoimiin liittovaltiotasolla. Paikallisesti päätöksiä tekevät alueiden omat viranomaiset.

CDC:n johtaja Robert Redfield sanoi aiemmin viikolla, että mielenosoittajia olisi syytä testata viruksen varalta.

– Mielestäni tämä saattaa valitettavasti mahdollistaa viruksen leviämisen, Redfield sanoi.

Hänen mukaansa leviämisvaara on erityisen suuri niissä suurkaupungeissa, joissa tartuntoja on ollut paljon jo aiemmin.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Päivittäisten kuolemien määrä laskuun toukokuussa

Viime viikkoina Yhdysvalloissa on todettu päivittäin noin 20 000–25 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo tilastosivusto Worldometerin seuranta. Virukseen liittyviä kuolemia on Yhdysvalloissa rekisteröity yhteensä noin 110 000.

Washington Postin mukaan päivittäisten kuolemien määrä kääntyi laskuun toukokuussa. Syynä tähän on esimerkiksi se, että tartuntojen ja kuolemien määrät alkoivat vähentyä osassa pahiten kärsineistä kaupungeista.

Tilanne on parantunut esimerkiksi Detroitissa, Seattlessa, New Orleansissa ja New Yorkissa. Asukasmäärään suhteutettuna koko maassa on todettu miljoonaa asukasta kohden noin 6 060 tartuntaa ja 340 kuolemaa.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi New Yorkin ja New Jerseyn osavaltiossa suhdeluvut ovat muuta maata huomattavasti korkeampia.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Mielenosoitukset jatkuneet jo pari viikkoa

Rasismia ja poliisin erityisesti mustaan väestöön kohdistamaa väkivaltaa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet Yhdysvalloissa jo pari viikkoa.

Protestit alkoivat Minneapolisissa sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa. Kyseistä poliisia syytetään toisen asteen murhasta, mikä Suomessa vastaa tappoa. Hän vastaa syytteisiin oikeudessa ensimmäistä kertaa tänään. Kolme muuta poliisia ovat saamassa syytteet avunannosta toisen asteen murhaan.

Mahdollisesta viruksen leviämisestä huolimatta mielenosoitukset saavat myös tukea. Esimerkiksi Washington Post kertoi 1 200 terveydenhuollon asiantuntijan allekirjoittamasta avoimesta kirjeestä, jonka mukaan mielenosoitusten syy ja merkitys ajavat massakokoontumisista aiheutuvan riskin ohi.

Myös tässä kirjeessä tuotiin esiin se, että Yhdysvalloissa koronavirus on tarttunut ja aiheuttanut kuolemia suhteellisesti enemmän mustassa väestössä. Viruksen mahdollista leviämistä mielenosoituksissa saattaa hidastaa se, että protestit pidetään pääosin ulkona. Mielenosoittajia on myös neuvottu käyttämään kasvomaskeja.

Tartuntavaaraa puolestaan lisää esimerkiksi poliisien käyttämä kyynelkaasu. Se saa ihmiset yskimään, mikä taas edesauttaa viruksen leviämistä.

Useat kansalaisjärjestöt ovat vaatineet, että kyynelkaasun käyttö mielenosoittajia vastaan kielletään.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Jopa 400 000 ihmistä palaamassa töihin New Yorkissa

Yhdysvalloissa tiukkojen liikkumisrajoitusten ja eristystoimien New Yorkissa jopa 400 000 ihmistä on palaamassa maanantaina työpaikoilleen ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun, kertoo New York Times.

Kaupunki on aloittamassa hallitun avautumisen epidemian jälkeen. Yhdysvaltain koronaviruskriisin syvyyden symboliksi nousseessa kaupungissa on todettu yli 200 000 virustartuntaa ja ainakin 20 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Pahimmillaan uusia kuolemia raportoitiin päivittäin noin 800.

Työntekijät pääsevät palamaan töihinsä esimerkiksi rakennuksille, tehtaisiin ja kauppoihin. Muualla osavaltiossa rajoitusten purku on jo pitemmällä.