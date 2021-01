Yhdysvalloissa viranomaiset selvittävät kansalliskaartilaisten taustoja – kymmenkunta kaartilaista laitettu sivuun virkaanastujaisten alla

Liittovaltion poliisi FBI on selvittänyt, onko Washingtonia turvaavien kaartilaisen joukossa ääriajattelua tukevia ihmisiä.

Yhdysvalloissa on laitettu sivuun 12 kansalliskaartin jäsentä, joiden on ollut määrä turvata Joe Bidenin keskiviikkoisia virkaanastujaisia.

Asiasta kertoi tiistaina maan puolustusministeriö, jonka mukaan osassa tapauksia on kyse ääriajattelusta.

Kansalliskaartin komentajan Daniel Hokansonin mukaan kaksi palveluksesta poistetuista oli esittänyt asiattomia kommentteja. Hokanson ei suostunut kuitenkaan kuvailemaan asiattomaksi katsottuja kommentteja tarkemmin.

Myöskään loppujen osalta ei palveluksesta poistamista selitetty sen kummemmin. Loppujen kymmenen kohdalla päätös ei kuitenkaan puolustusministeriön edustajan mukaan liity kongressitalon toissaviikon valtausyritykseen tai huoliin ääriajattelusta.

Myös liittovaltion poliisi FBI on selvittänyt virkaanastujaisten alla, onko tällä viikolla Washingtonia turvaavien jopa 25 000 kaartilaisen joukossa ääriajattelua tukevia ihmisiä.

Toissaviikkoisen kongressitalon valtausyrityksen jälkeen Yhdysvalloissa on ollut huolta siitä, että hyökkäykseen osallistuneilla äärioikeiston edustajilla on ollut liittolaisia Yhdysvaltain asevoimissa.

Väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajajoukko tunkeutui Washingtonin kongressitaloon loppiaisena. Mellakan seurauksena kuoli viisi ihmistä.

Puolustusministeriehdokas kitkisi ääriajattelun asevoimista

Biden vannoo virkavalansa tänään Washingtonissa kongressirakennuksen portailla puoliltapäivin paikallista aikaa eli Suomen aikaa kello 19.

Bidenin ehdokas maan tulevaksi puolustusministeriksi vannoi tiistaina kitkevänsä rasistit ja ääriajatuksia kannattavat asevoimien riveistä.

Lloyd Austin kommentoi asiaa sen jälkeen, kun asevoimien jäseniä oli osallistunut siviilivaatteissa kongressitalon hyökkäykseen.

Mikäli senaatti vahvistaa Austinin nimityksen, on hänestä tulossa Yhdysvaltain historian ensimmäinen musta puolustusministeri. Austin kommentoi asiaa tiistaina senaatin kuulemisessa.

– Puolustusministeriön tehtävä on turvata Amerikka vihollisiltamme. Mutta emme voi tehdä niin, jos osa niistä vihollisista on meidän omissa riveissämme, Austin sanoi.