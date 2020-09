Yhdysvalloissa ylittyi kuuden miljoonan koronatartunnan raja

Yhdysvalloissa on varmistunut nyt yhteensä yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Asia selviää Yhdysvaltain Baltimoressa sijaitsevan Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tartuntojen määrä on noussut maassa miljoonalla edellisen kolmen viikon aikana. Viiden miljoonan rajapyykki rikkoutui elokuun 9. päivän tienoilla, vain 17 päivää neljän miljoonan tartunnan rajan ylittymisen jälkeen.

Uutiskanava CNN:n mukaan neljän miljoonan raja sen sijaan ylittyi vieläkin nopeammin, 15 päivää sen jälkeen, kun maassa oli varmistettu yli kolme miljoonaa tartuntaa.

Päiväkohtaisissa tartuntamäärissä voi olla eriäväisyyksiä eri lähteissä. Eroja selittävät esimerkiksi erilaiset käytännöt tilastoinnin tavoissa ja päivittymisessä.

Yhdysvaltain ensimmäinen koronatartunta varmistui CNN:n mukaan 21. tammikuuta. Ensimmäisen miljoonan tartunnan raja meni rikki 99 päivää maan ensimmäisen koronatartunnan jälkeen.

Osavaltioiden välillä suuria eroja

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten sekä koronatartuntoja että virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Yhteensä maassa on kirjattu yli 183 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Koronakuolemien ennustetaan ylittävän Yhdysvalloissa 200 000 tapauksen rajan syyskuun aikana. Asia selviää tartuntatilannetta kartoittavista epidemiologisista mallinnuksista.

Maan koronatilanteessa on huomattavia eroja osavaltioiden välillä. Esimerkiksi koronaepidemian alussa maan pahimmaksi tartuntapesäkkeeksi julistetussa New Yorkin kaupungissa on ollut huomattavasti parempi tilanne kuukausia kestäneiden tiukkojen liikkumisrajoitusten jälkeen.

Sunnuntaina kaupungissa ilmoitettiin vain yhdestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Koko liittovaltion laajuisesti koronakuolemia ilmoitettiin samaisena päivänä yli tuhat.

Miljoonan tartunnan raja rikkoutunut kolmessa maassa

AFP:n laskelmien mukaan maailmassa on heinäkuun puolivälin jälkeen varmistunut miljoona uutta tartuntaa aina noin neljän päivän välein.

Intia ilmoitti sunnuntaina maailmanlaajuisen päivittäisten tartuntojen ennätyksen, kun maassa varmistui 78 761 uutta koronatartuntaa.

Miljoonan tartunnan raja on ylittynyt Yhdysvaltain lisäksi Brasiliassa ja Intiassa. Näiden kolmen maan perässä tulee kuitenkin Venäjä, jossa on baltimorelaisyliopiston mukaan varmistettu tähän mennessä jo yli 992 000 tartuntaa.

Brasiliassa on varmistettu Johns Hopkinsin mukaan yhteensä yli 3,8 miljoonaa tartuntaa ja Intiassakin yli 3,6 miljoonaa.

Koronakuolemia Brasiliassa on kirjattu yhteensä yli 120 000. Intiassa koronaan liittyviä kuolemia taas on ollut yli 64 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu noin 18 740 tartuntaa ja kirjattu 566 koronakuolemaa. Brasiliassa vastaavat suhdeluvut ovat noin 18 370 ja 570, Intiassa taas noin 2 670 ja 47.

Suomessa tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 1 459 ja kuolemia 61.

Maailmassa jo yli 25 miljoonaa tartuntaa

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu yli 25 miljoonaa ja virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu noin 850 000.

Vaikka Yhdysvalloissa ja Brasiliassa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa, on monessa muussa maassa väkilukuun suhteutettuna enemmän sekä tartuntoja että koronakuolemia.

Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on Yhdysvaltoja ja Brasiliaa enemmän muun muassa Qatarissa, Chilessä, Panamassa ja Perussa.

Worldometerin listan kärjessä olevassa Qatarissa on varmistettu miljoonaa asukasta kohden yli 42 000 tartuntaa, kun taas esimerkiksi Chilessä vastaava luku on noin 21 500.

Miljoonaa asukasta kohden on koronakuolemia taas Yhdysvaltoja ja Brasiliaa enemmän on muun muassa Perussa, Belgiassa, Espanjassa, Britanniassa ja Ruotsissa.