Yhdysvaltain asevoimat ei ole aikeissa ampua maata kohti kieppuvaa kiinalaista kantorakettia taivaalta

Yhdysvaltain asevoimilla ei ole aikeissa ampua maata kohti hallitsemattomasti kieppuvaa kiinalaista kantorakettia taivaalta, kertoo maan puolustusministeri Lloyd Austin.

– Meillä on kyky tehdä monenlaisia asioita, mutta meillä ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa ampua sitä (kiinalaisrakettia) alas, Austin kertoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kiina lähetti viime viikon torstaina avaruusasemansa ensimmäiset osat matkaan Pitkä marssi 5B -raketilla, jonka paluuta Maan pinnalle seurataan nyt jännittyneenä ympäri maailmaa.

Avaruusaseman moduulista irtautumisen jälkeen Pitkä marssi alkoi kiertää Maata epätavallisella lentoradalla ja pikkuhiljaa korkeutta menettäen. Raketin poikkeuksellinen lentorata on tehnyt tarkan laskeutumisajan ja -paikan ennustamisen vähintäänkin vaikeaksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriön asiantuntijat odottavat raketin putoavan maan kamaralle lauantain tai sunnuntain aikana. Austinin mukaan raketin toivotaan laskeutuvan paikkaan, jossa se ei vahingoita ketään, esimerkiksi valtamereen.

Austin antoi ymmärtää, että kiinalaiset ovat olleet huolimattomia antaessaan raketin pudota kiertoradalta. Hänen mukaansa tapaus puhuu sen puolesta, että avaruuteen liittyvässä toiminnassa tulisi olla vaatimus siitä, että toimitaan turvallisesti ja harkitusti.

Kiina osoittanut piittamattomuutta aiemminkin

Lapin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja Ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutin johtaja Lotta Viikarin mukaan Kiina on aiemmin osoittanut piittaamatonta suhtautumista avaruusromuongelmiin. Torstaina STT:lle sähköpostitse kommentoidessaan hän ei kuitenkaan lähtenyt arvioimaan tämänkertaisen tapauksen syitä.

Viikarin mukaan avaruusromun synnyn estämisestä ei ole olemassa sitovaa kansainvälistä sääntelyä. Moni valtio kuitenkin noudattaa kansainvälisiä ohjeita, joissa muun muassa kehotetaan huolehtimaan, että valtion avaruusromusta on mahdollisimman vähän haittaa.

Vastuu avaruustoiminnasta on erilaista avaruudessa ja Maassa tapahtuvissa vahingoissa. Maan pinnalla vahingoista on YK:n avaruusvastuusopimuksen mukaisesti vastuussa esineen laukaisuvaltio.

Kiinalaisraketti pudonnee mereen

Pitkä marssi voi olla yksi suurimmista yksittäisistä Maan pinnalle putoavista avaruusromun palasista. Time-lehden mukaan raketilla on mittaa 30 metriä ja se painaa 21 tonnia.

On mahdollista, että iso osa raketista tuhoutuu saapuessaan ilmakehään ja ainoastaan pienempiä osasia putoaa Maan kamaralle. Vaikka raketti putoaisi taivaalta jotakuinkin yhtenä kappaleena, on hyvin mahdollista, että se laskeutuu mereen. Maapallon pinta-alasta 70 prosenttia on vettä.

On kuitenkin olemassa pieni riski, että raketti putoaa asutuksen keskelle tai vaikkapa merellä liikkuvan aluksen päälle.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kiina on menettänyt Maahan palaavan avaruusaluksen hallinnan. Spacenews-sivuston mukaan kahdeksan tonnia painanut Tiangong-1-avaruuslaboratorio putosi hallitsemattomasti vuonna 2018.