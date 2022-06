Yhdysvaltain Biden Twitterissä: Sopu Turkin kanssa on ratkaiseva askel kohti Suomen ja Ruotsin Nato-kutsua

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on onnitellut Twitterissä Suomea, Ruotsia ja Turkkia löytyneestä sovusta. Tviitissä sanotaan sovun olleen ratkaiseva askel kohti Suomen ja Ruotsin Nato-kutsua.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl

