Yhdysvaltain korona-asiantuntijat kertovat "järkyttävästä noususta" tautitapausten määrässä

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija on kertonut maan kongressin komitealle, että Yhdysvalloissa on ”järkyttävä nousu” koronavirustartuntojen määrässä joissakin osavaltioissa.

Asiasta kertovat CNN ja BBC.

Terveysviranomaisten paneeli, jossa oli mukana tohtori Anthony Fauci, sanoi, että seuraavat päivät ovat ratkaisevia siinä, miten uudet tartunnat saadaan aisoihin.

Neljä asiantuntijaa sanoi, että he eivät ole koskaan kuulleet presidentti Donald Trumpin kehottaneen heitä ”vähentämään” testausta.

Presidentti kertoi viikonlopun vaalitilaisuudessaan Oklahomassa pyytäneensä ryhmää vähentämään testausta, jotta tautitapausten määrä saataisiin vähenemään.

– Tietääkseni kukaan meistä ei ole kuullut, että meitä kehotettaisiin hidastamaan testausta, sanoi tohtori Fauci BBC:n mukaan kongressin komitealle, joka tutkii maan reagointia pandemiaan.

– Itse asiassa me lisäämme testejä.

”Covid-19 pannut kansakunnan polvilleen”

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n johtaja tohtori Robert Redfield sanoi covid-19-taudin ”panneen kansakunnan polvilleen”.

Yhdysvallat joutuu todennäköisesti käyttämään noin 7 000 miljardia dollaria ”yhden pienen viruksen takia”, Redfield sanoi komitealle.

– Olemme kaikki tehneet parhaamme tämän viruksen voittamiseksi, hän sanoi CNN:n mukaan.

Tiistaina 25 Yhdysvaltain osavaltiota raportoi edellisviikkoa korkeammista tautitapauksista. Osavaltiot painottuivat maan etelä- ja länsiosiin. Joukossa ovat muun muassa Florida, Arizona, Texas ja Kalifornia.

Mikään osavaltio ei vielä ole käytännössä siirtynyt kotonapysymisohjeista malliin, jossa ”testataan, jäljitetään, eristetään ja ollaan karanteenissa”, sanoi tohtori Richard Besser, CDC:n entinen johtaja.

Trump: Koronavirusrutto menossa pois

Valkoisen talon mukaan presidentin kommentti testauksen vähentämisestä oli ”leikinlaskua”. Tiistaina presidentti kuitenkin sanoi, että ”minä en laske leikkiä”.

Koronaviruksen on saanut noin 2,3 miljoonaa yhdysvaltalaista ja ainakin 120 000 on kuollut tautiin. Tämä on eniten maailmassa.

Trump väitti kuitenkin tiistaina kampanjatilaisuudessa Arizonan Phoenixissa, että ”koronavirusrutto on menossa pois”.

Arizonassa tehtiin tiistaina uusi ennätys koronavirustartuntojen määrässä. Viranomaisten mukaan yli 80 prosenttia sairaaloiden vuoteista on tautiin sairastuneiden käytössä. He varoittivat, että terveydenhuoltojärjestelmä voi joutua liian koville tulevina päivinä tai viikkoina.