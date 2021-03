Yhdysvaltalaismediat: Suezin kanavan tukkinut konttialus on saatu ainakin osittain irti

Suezin kanavan tukkinut Ever Given -konttialus on saatu ainakin osittain irti, kertoo kanavaa hallinnoiva viranomaistaho Wall Street Journal -lehden mukaan.

Lehden mukaan 400-metrinen konttialus on saatu tänään osittain irti ja hinausalukset pyrkivät suoristamaan aluksen kurssia. Kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie kertoi uutisten olevan hyviä, mutta painotti töiden olevan vielä kesken.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan väylän uudelleen avautumisen ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa.

Tarkkaa tietoa ei ole myöskään vielä siitä, miten pitkään kestää, että satojen laivojen suma saadaan purettua.

400-metrinen Ever Given -konttialus on ollut viime tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa estäen liikenteen kumpaankin suuntaan.