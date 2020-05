Yhdysvaltojen koronavirustoimia johtava ryhmä aiotaan lakkauttaa – Varoituksista huolimatta maassa keskitytään avautumiseen

Yhdysvaltain hallinnon koronavirustoimiin keskittyvä erikoisryhmä ollaan aikeissa lakkauttaa, sanoo maan varapresidentti Mike Pence.

Ryhmää johtavan Pencen mukaan sitä ei enää tarvittaisi toukokuun jälkeen.

Ryhmä on johtanut maan toimia nopeasti leviävää virusta vastaan. Sen tehtävänä on ollut seurata, hillitä ja lieventää koronaviruksen leviämistä maassa. Ryhmä on muun muassa turvautunut maan terveysasiantuntijoihin rajoitustoimia pohtiessa.

Pencen lisäksi ryhmään on kuulunut presidentti Donald Trumpin kabinetin jäseniä. Trump nimitti ryhmään myös epidemiologit Anthony Faucin ja Deborah Birxin. Faucista on tullut tuttu mediakasvo myös Yhdysvaltojen ulkopuolella, eikä hän ole välttynyt ristiriidoilta Trumpin kanssa.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 70 000 ihmistä ja sairastuneita on noin 1,2 miljoonaa.

Maassa on todettu enemmän koronatartuntoja ja -kuolemia kuin missään muualla. Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on todettu yli 200 koronaviruskuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on päälle 40.

Trumpin kasvoilla ei maskia nähty

Pencen mukaan ryhmä voidaan lopettaa, koska maassa on tehty merkittävää edistystä, kirjoittaa Washington Post. Presidentti Trumpin mukaan maassa on aika keskittyä muun muassa maan uudelleen avaamiseen, kirjoittaa New York Times.

Presidentti kommentoi asiaa Arizonan osavaltiossa, jonne hän matkasi ensimmäisellä vierailullaan sitten eristystoimien alkamisen. Trump vieraili tehtaassa, jossa valmistetaan maskeja terveydenhuolloin työntekijöiden käyttöön. Trump ei itse maskia pukenut kasvoilleen, hallintonsa suosituksista huolimatta.

– Käyttäkää maskia kaikkina aikoina, luki kyltissä tehtaan seinällä.

Testauskapasiteetti ei vielä riittävä

Epidemiologi Fauci ja monet muut terveydenalan asiantuntijat ovat varoittaneet muun muassa liian nopeista rajoitusten purkamisista. Fauci on suosittanut rajoitusten jatkamista, vaikka hänelle sataakin asiasta kritiikkiä. Myös Faucin erottamista on vaadittu.

– Jatkan sellaisen tiedon jakamista, joka on olennaista päätösten tekemisessä, Fauci sanoi CNN:n haastattelussa maanantaina.

Fauci on myös varoittanut useasti, että Yhdysvaltain testauskapasiteetti ei ole vielä riittävä. Hän sanoi muutama viikko sitten, että kapasiteetti tulisi kaksinkertaistaa tulevina viikkoina, kirjoittaa Guardian.

Yhä useampi osavaltio on purkamassa rajoituksia, mikä on saanut monet asiantuntijat varoittamaan nopeasta koronakuolemien lisääntymisestä.

Trump myönsi uutiskanava ABC:n tuoreessa haastattelussa, että ihmisiä tulee vielä kuolemaan koronaviruksen seurauksena. Hän oli kuitenkin luottavainen sen suhteen, että virus katoaisi kyllä, oli siihen rokotetta tai ei.

Presidentin näkökulma eroaa merkittävästi kansanterveyden ammattilaisista, joiden mukaan virus on merkittävä riski niin kauan kunnes rokote ja hoitokeino keksitään. Trump myös kritisoi mallinnuksia, joilla ennakoidaan erilaisia viruksen leviämismahdollisuuksia.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen Johns Hopkinsin yliopisto on varoittanut, että päivittäiset koronaviruskuolemat voivat kaksinkertaistua kesäkuuhun mennessä, jossa rajoituksia puretaan liian aikaisin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvalloissa tilastoitiin vuorokaudessa yli 2 300 uutta koronaviruskuolemaa. Se perustaa tietonsa Johns Hopkinsin yliopiston seurantaan. Luku kuvaa tilannetta maanantai-illasta tiistai-iltaan. Uusien päivittäisten viruskuolemien määrät ovat viime viikkoina vaihdelleet 1 000–2 500:n välillä.

Yli 22 miljoonaa työtöntä

Suurimmassa osassa osavaltioita ihmisten on pitänyt pysyä kodeissaan, ja ainoastaan välttämättömissä tehtävissä työskentelevät ovat voineet mennä töihin, kirjoittaa Guardian. Yli 22 miljoonaa ihmistä on hakenut työttömyystukia kriisin alkamisen jälkeen. Yhdysvaltojen väkiluku on noin 330 miljoonaa.

Presidentti Trump on kannustanut osavaltioita avautumaan, ja Guardianin mukaan niistä yli 20 onkin avautumassa varoituksista huolimatta.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit marraskuussa. Koronaviruskriisin hoidolla on todennäköisesti vaikutuksia myös Trumpin suosioon vaaleissa.