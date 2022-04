Yhdysvaltojen ulko- ja puolustusministerit vierailivat Zelenskyin luona Kiovassa – USA:sta jälleen lisäapua Ukrainaan

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin matkustivat sunnuntaina Kiovaan tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodomyr Zelenskyiä.

Kyseessä on Yhdysvaltain ensimmäinen virallinen vierailu Ukrainaan sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kaksi kuukautta sitten.

Yhdysvallat vahvisti matkan tapahtuneen maanantaina vasta kun ministerit olivat poistuneet Ukrainasta.

Blinken ja Austin ilmoittivat matkansa aikana, että Yhdysvaltojen diplomaatteja alkaa palata Ukrainaan asteittain tästä viikosta alkaen, sanoi Yhdysvaltojen ulkoministeriön virkamies uutistoimisto AFP:n mukaan.

Venäjän hyökkäyksen ajan Puolasta käsin toimineet diplomaatit tekevät alkuun Ukrainan puolelle päivämatkoja, virkamies kertoi toimittajille Puolassa Ukrainan rajan tuntumassa.

Blinkenin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo lähipäivinä nimittää Yhdysvaltain nykyisen Slovakian-suurlähettilään Bridget Brinkin uudeksi Kiovan-suurlähettilääksi.

Lisäksi ministerien kerrottiin ilmoittaneen yli 700 miljoonan dollarin lisäavusta, joka pitää sisällään sekä suoraa että epäsuoraa sotilaallista apua. 700 miljoonaa dollaria on noin 650 miljoonaa euroa.

Apuun sisältyy noin 300 miljoonaa dollaria Ukrainan tarvitsemien aseiden ostoon. Rahallista tukea saavat myös Ukrainan lähialueen liittolaiset, jotka ovat lähettäneet aseapua Ukrainaan.

Presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovitsh vahvisti tapaamisen jo sunnuntaina Youtube-kanavalla.

– He puhuvat presidentin kanssa parhaillaan. Ehkä he voivat auttaa.

Arestovitsh toisti Ukrainan monesti esittämän pyynnön saada hyökkäysaseita ja sanoi, että ilman niitä “joka päivä tulee uusi Butsha”. Hän arvioi myös, että amerikkalaisministerit eivät olisi tulleet vierailulle, ellei Yhdysvallat olisi valmis lisäämään aseapuaan.

– Ukrainan kansa on tänään yhtenäinen ja vahva, ja Ukrainan ja Yhdysvaltojen ystävyys ja kumppanuus vahvempia kuin koskaan, tviittasi puolestaan presidentti Zelenskyi myöhään sunnuntaina.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

Two months of heroic nationwide resistance of 🇺🇦 to the Russian aggression have passed. I’m grateful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for leadership in supporting 🇺🇦. Today the Ukrainian people are united and strong, and 🇺🇦-🇺🇸 friendship and partnership are stronger than ever! https://t.co/5KzjLDJLVO

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022