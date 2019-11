Yhteenotot Hongkongin kiistakampuksella jatkuvat

Hongkongissa yhteenotot demokratia-aktivistien tukikohdassa polyteknisen yliopiston kampuksella ovat jatkuneet kiivaana. Poliisi on ampunut ainakin kolme laukausta, mutta kenenkään ei ole kerrottu haavoittuneen. Aktivistit ovat sytyttäneet kampuksen sisäänkäynnin luokse suuren tulipalon...

