YK:n turvallisuusneuvosto piti hätäkokouksen Ukrainan pyynnöstä, Yhdysvallat arvosteli Venäjää tiukasti

Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield arvosteli turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa kovin sanoin Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätöstä lähettää joukkoja tunnustamilleen Itä-Ukrainan separatistialueille.

– Hän kutsuu heitä rauhaturvaajiksi. Se on pötypuhetta. Me tiedämme, keitä he oikeasti ovat, Thomas-Greenfield sanoi.

Kokous pidettiin Ukrainan pyynnöstä.

YK:n poliittisten ja rauhanrakennusasioiden alipääsihteeri Rosemary DiCarlo kutsui Venäjän päätöstä lähettää joukkoja alueelle “valitettavaksi”.

Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzja sanoi Venäjän olevan yhä “avoin diplomatialle” mutta korosti myös tarvetta puolustaa Itä-Ukrainan separatistialueita “Ukrainan aggressioilta”.

– Emme salli uutta verenvuodatusta Donbassin alueella, Nebenzja sanoi.

Ukrainan YK-lähettiläs Serhii Kyslytsja sanoi, että Ukrainan rajat ovat koskemattomia Venäjän toimista huolimatta.

Kiinan YK-lähettiläs Zhang Jun kehotti kaikkia osapuolia olemaan maltillisia ja välttämään toimia, jotka lisäävät jännitteitä. Zhang kannusti kaikkia osapuolia pyrkimään diplomaattisiin ratkaisuihin.

Diplomaattilähteiden mukaan turvallisuusneuvoston kiertävänä puheenjohtajana toimiva Venäjä olisi halunnut hätäistunnon pidettävän suljetuin ovin, mutta Yhdysvallat vaati sen pitämistä julkisesti.