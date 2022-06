Yle: Arvuuttelu Putinin terveydestä vie keskustelua sivuraiteille, arvioi asiantuntija – Huhujen taustalla myös tarkoituksellisuutta

Arvuuttelu Venäjän 69-vuotiaan presidentin Vladimir Putinin terveydentilasta vie keskustelua sivuraiteille, arvioi Venäjä-asiantuntija Ylelle . – Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Venäjällä koko valtaa pitävä ryhmittymä on harmaantunut. Venäjän johdossa on varmasti ikääntymisestä johtuvia terveyshuolia yhdellä jos toisellakin. Kyse ei ole yksin Putinista vaan maan tulevaisuudesta hänen johtamansa klikin väistyessä, sanoo Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith Ylen...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja