Yle: Nyt puhuu helsinkiläisessä yökerhossa piikitetyksi joutuneen 18-vuotiaan tytön äiti: "Jouduin kannattelemaan Adan päätä, jalat eivät kantaneet"

Helsingin poliisille on tehty rikosilmoitus, jonka mukaan ulkopuolinen henkilö on pistänyt toista ihmistä piikillä helsinkiläisessä yökerhossa menneenä viikonloppuna. Myös Uutissuomalainen kertoi tapauksesta maanantaina.

Pian rikosilmoituksen tultua julkisuuteen Yle julkaisi Laura Saarisen haastattelun, jossa hän kertoo tyttärensä Adan joutuneen piikitetyksi . Ada oli juuri saapunut viettämään 18-vuotissyntymäpäiväänsä kolmen ystävänsä kanssa ravintolaan Helsingissä, kun hän tunsi kädessään kipua ja tunnustellessaan kättä huomasi siinä patin, kirjoittaa Yle.

Äidin mukaan hätäkeskuksessa arveltiin, että syynä olisi ollut ampiaisen pisto, ja ystävät veivät Adan sairaalaan.

Laura Saarinen meni tyttärensä kanssa sairaalaan ja kertoi hänen olleen sekava ja väsynyt.

– Raajat tuntuivat painavilta, jouduin kannattelemaan Adan päätä. Jalat eivät kantaneet ja käsi oli toimintakyvytön ja puutunut, äiti kertoo.

Aamulla lääkäri huomasi kädessä mustelman ja pistojäljen, kertoo Yle.

Äidin kertoman mukaan Ada oli seuraavana päivänäkin heikkovointinen ja raajat olivat edelleen jähmeät.

Äiti antoi maanantaina haastattelun myös MTV :lle.

Rikosilmoituksen mukaan piikitys tehtiin mahdollisesti huumaustarkoituksessa, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Reijo Enqvist kertoo, että tapaus on nyt esikäsittelyssä.

Laboratoriotutkimukset mahdollisesti kertovat, mikä aine piikityksessä oli kyseessä.

Helsingin poliisin tiedossa ei ole muita samaan tekotapaan viittaavia ilmoituksia. Enqvistin tiedossa ei ole vastaavia tapauksia muualtakaan Suomesta.

Muualla Euroopassa piikitystapauksia on ollut useita. Esimerkiksi Espanjan poliisi tutkii tapauksia, joissa naisia on piikitetty neuloilla ruuhkaisissa yökerhoissa, kertoi uutistoimisto AFP elokuun alussa. Vastaavia tapauksia on raportoitu aikaisemmin myös Ranskassa ja Britanniassa.