Yle: Olkiluoto kolmosen koekäyttöä jatketaan lähipäivinä – kansalaisilla kova tiedonjano ydinvoimalasta

Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluodon kolmannen kolmannen ydinreaktorin koekäytön pitäisi jatkua lähipäivinä, kertoo Yle. Koekäyttö on kiinnostanut kansalaisia viime kuukausina niin paljon, että Ylen mukaan voitaneen puhua jopa ilmiöstä.

– OL3:sta kohtaan on ollut valtaisaa kiinnostusta. En ole ikinä kokenut mitään vastaavaa aikaisemmin. Halutaan tietää, miten käyttöönotto etenee ja milloin päästään maaliin, sanoo TVO:lla 15 vuotta toiminut viestintäpäällikkö Johanna Aho Ylelle.

Kiinnostus on näkynyt Ylen mukaan muun muassa siinä, että monet seuraavat TVO:n verkkosivuilta, kuinka paljonko Olkiluoto 3 tuottaa verkkoon sähköä.

Viestintäpäällikölle on Ylen mukaan tullut paljon kyselyjä sekä medialta että tavallisilta kansalaisilta. Myös TVO:n somepäivitykset ovat keränneet ennennäkemätöntä huomiota.

– Taitaa olla joillakin postauksilla sellaiset 300 000 katselukertaa, tuhansia tykkäyksiä ja kymmeniä kommentteja, Aho hämmästelee Ylelle.

Alun perin Olkiluoto 3:n piti valmistua jo vuosia sitten. Uusi reaktori kytkettiin valtakunnan verkkoon ensimmäisen kerran tämän vuoden maaliskuussa. Tuolloin koekäytön arvioitiin kestävän muutamia kuukausia ja säännöllisen sähköntuotannon alkavan jo heinäkuussa, Yle kertoo. Koekäytössä on kuitenkin ollut katkoja ja viiveitä.

Kun testaus jatkuu lähipäivinä, ydinreaktoria käytetään 60 prosentin eli 850 megawatin teholla. 80 prosentin testeihin päästään syyskuulla ja täyden 1600 megawatin tehon testeihin lokakuun alussa, Yle kertoo.

Koekäyttövaiheen on tarkoitus päättyä joulukuussa, jolloin laitosyksikön säännöllinen eli normaali sähköntuotanto alkaa, Yle kertoo.

Olkiluoto 3:n tuottama sähkö tulee Suomelle tarpeeseen erityisesti siksi, että sähkön tuonti Venäjältä tyrehtyi Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Ylen mukaan Olkiluoto 3 kattaa maksimitehollaan noin 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

– Venäjältä on tuotu aiemmin sähköä enimmillään noin 1 300 megawattitunnin teholla. Kun tämä laitos on toiminnassa, niin käytännössä se korvaa venäläisen tuonnin kapasiteetin. Se on arvokas asia, sanoo energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä Ylelle.