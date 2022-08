Yle: Polio leviää New Yorkissa, Ukrainan tautitilanne epäselvä – "Rokotuskattavuuden ylläpitäminen on eritäin tärkeää"

Tuoreet tiedot polioviruksen leviämisestä New Yorkissa muistuttavat, ettei vakava tauti ole hävinnyt kokonaan edes länsimaista.

– New Yorkin tilanne kuvaa hyvin sitä, ettei polion suhteen voi päästää asioita lipsumaan. Rokotuskattavuuden ylläpitäminen on erittäin tärkeää, jotta polio pysyy poissa, sanoo johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Ylelle.

New York Times (NYT) kertoi viime viikolla jätevesiseurannan osoittavan, että New Yorkin kaupungissa on todennäköisesti liikkeellä poliovirusta.

Heinäkuussa New Yorkin osavaltion Rocklandin piirikunnassa oli todettu poliotartunta rokottamattomalla henkilöllä. Tätä ennen Yhdysvalloissa oli NYT:n mukaan raportoitu poliotapaus viimeksi lähes 30 vuotta sitten.

1950-luvulla kehitettyjen rokotteiden ansiosta polio on saatu hyvin aisoihin lähes kaikkialla maailmassa, Yle kertoo.

Ukrainassa on kuitenkin Ylen mukaan todettu yli 20 poliotapausta sitten viime lokakuun, mutta maan poliotilanteesta on sodan vuoksi vaikea saada tietoja. Ukrainan terveysministeriö ehti kevättalvella aloittaa polion vastaisen kampanjan, mutta työ keskeytyi vain reilua kolmea viikkoa myöhemmin Venäjän hyökkäykseen.

Suomeen Ukrainasta saapuvat turvapaikanhakijat saavat poliorokotteen ja muut kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, Yle kertoo.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan polio hävisi Suomesta rokotusten ansiosta 1960-luvulla. Vuonna 1984 polioepidemia yllätti suomalaiset, mutta epidemia saatiin THL:n mukaan sammumaan koko väestöön kohdistuneella rokotuskampanjalla.