Noin 8 000 asukkaan Keminmaassa kunnan sähköyhtiö on antanut asiakkailleen hieman myöhästyneen joululahjan. Yle kertoo, että Keminmaan Energia ja Vesi Oy ei peri asiakkailtaan joulukuun sähkönsiirtomaksuja. Energiaviraston arvion mukaan kyseessä on ainoa sähköyhtiö Suomessa, joka on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuula sanoo, että päätös on kädenojennus kuntalaisille. – Moni asiakas...

