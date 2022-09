Ylen gallup: Kokoomus kasvatti etumatkaansa SDP:hen – bilekohulla ei ollut järisyttävää vaikutusta pääministeripuolueen suosioon

Kokoomus on yhä selvemmällä erolla suosituin puolue, selviää Ylen teettämästä gallupista. Oppositiopuolue kokoomuksen kannatus on nyt 24,2 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä edellistä kannatusmittausta enemmän.

SDP on kakkosena 19,4 prosentin kannatuksella, joten se on nyt lähes viiden prosenttiyksikön päässä kokoomuksen lukemista. Pääministeripuolueen tuesta on sulanut 0,9 prosenttiyksikköä viime gallupista.

Opposition perussuomalaiset jatkaa kolmanneksi suosituimpana, sen kannatus on 16,2 prosenttia. Hallituspuolueista keskustan kannatus on 11,7 ja vihreiden 9,6 prosenttia. Keskustan kannatus oli noussut 0,7 ja vihreiden 0,3 prosenttiyksikköä, mutta molempien kannatus mataa edelleen viime eduskuntavaalien lukemia alempana.

Vasemmistoliittoa kannatti 8,1, RKP:tä 4,1, kristillisdemokraatteja 3 ja Liike Nytiä 1,8 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn haastateltiin yli 2 900 ihmistä, joista runsaat 2 100 ilmoitti kantansa. Kyselyn virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

SDP menetti 50-64-vuotiaita kannattajia

Haastattelut tehtiin 8. elokuuta–6. syyskuuta, joten elokuun puolivälin jälkeen puhjennut pääministeri Sanna Marinin (sd.) niin sanottu bilekohu osui kyselyn tekemisen ajalle. Otsikoihin nousivat tuolloin videot ja kuvat Marinin riehakkaasta juhlinnasta ystäviensä kanssa aiemmin kesällä.

Kannatusmittauksen perusteella bilekohulla ei ollut merkittävää vaikutusta SDP:n kannatukseen. Mittausjaksolla puolueelle mitattiin jopa hieman parempia kannatuslukemia kohun jälkeen kuin sitä ennen. Toisaalta juhlimiskohu saattoi Taloustutkimuksen mukaan näkyä siinä, että SDP:n kannatus laski eniten 50–64-vuotiaiden ikäryhmässä.

SDP menetti kannattajia lähinnä kokoomukselle, vasemmistoliitolle ja perussuomalaisille.