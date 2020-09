Yli 100 000 protestoijaa uhkaa Minskissä poliisin entistä kovempia otteita – Yli sata pidätetty, kaduilla panssariautoja, vesitykkejä ja piikkilankaa

Valko-Venäjän presidentin vastaisiin protesteihin on kerääntynyt jo neljänä perättäisenä sunnuntaina vaalien jälkeen yli 100 000 mielenosoittajaa.

Poliisi ja naamioituneet turvallisuusjoukot ovat ottaneet sunnuntaina Valko-Venäjän Minskissä kiinni yli sata mielenosoittajaa. Useita mielenosoittajia on loukkaantunut.

Tänään on käsillä neljäs sunnuntai, kun pääkaupungin Minskin kaduille kerääntyy presidentti Aleksandr Lukashenkon vastaisia suuria mielenosoitusjoukkoja.

Diktaattorimaisesti maata jo 26 vuotta hallinnut Lukashenko voitti kuukauden takaiset vaalit hallinnon mukaan 80 prosentilla, mutta esimerkiksi YK:n edustajan mukaan tulos on erittäin voimakkaasti vääristelty.

illansuussa sunnuntaina Minskin kaduilla on uutistoimisto AP:n mukaan ainakin yli satatuhatta mielenosoittajaa. Edellisinä sunnuntaina kaduilla on ollut monta sataatuhatta mielenosoittajaa. Sunnuntaina protestoijien määrän odotettiin yhä kasvavan iltaa kohden.

Protesteja on käynnissä myös muissa Valko-Venäjän kaupungeissa.

Mielenosoittajia on lyöty

Turvallisuuskoneiston otteet rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ovat olleet tänään aiempaa kovempia.

Pidätettyjen määrä on korkea, ja mielenosoittajia on lyöty.

Poliisi ja turvallisuusjoukot käyttävät mielenosoittajia vastaan vesitykkejä, ja monia alueita Minskin keskustan hallintokortteleissa on suljettu piikkilangoilla.

Kaduilla liikkuu myös lukuisia panssaroituja sotilasajoneuvoja ja turvallisuuskoneiston osana on ilmeisesti myös sotilaita. Valtaosa turvallisuusjoukoista on peittänyt kasvonsa, ja kaduilla on myös suuri määrä siviilivaatteisiin pukeutuneita poliiseja.

Katolisen kirkon päämies vietiin rajan yli

Ainakin neljä mielenosoittajaa on kuollut ja satoja loukkaantunut elokuun 9. päivän vaalien jälkeen, kun yli 7 000 ihmistä on pidätetty.

Pidätettyjä on pahoinpidelty, nöyryytetty ja kidutettu systemaattisesti esimerkiksi raiskaamalla pampuilla. Monet pidätetyistä on otettu kiinni sattumanvaraisesti, kun he ovat kulkeneet protestien ohi. Monet ovat yhä kateissa.

Useita oppositioedustajia on niin ikään pidätetty ja pakotettu maanpakoon. Yksi pidätetyistä, Olga Kovalkova, vapautettiin lauantaina kuljettamalla hänet Valko-Venäjän rajalle huppu päässä.

Myös Valko-Venäjän katolisen kirkon päämies kyyditettiin Puolaan, josta häntä ei enää päästetty takaisin maahan, valkovenäläiset riippumattomat tiedotusvälineet kertovat.

Liettuan ulkoministeri vaatii EU:ta toimiin

Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius sanoi Financial Timesin haastattelussa sunnuntaina, että EU:n pitää rohkaista demokratiaa ja vastustaa Venäjän vaikutusta Valko-Venäjään.

Linkeviciuksen mukaan Valko-Venäjän oppositiolle pitäisi tarjota konkreettista apua ja EU:n olisi pitänyt käyttää pakotteita Lukashenkoa ja muita maan viranomaisia vastaan.

EU:n ulkoministerit sopivat viime kuussa matkustuskielloista ja varojen jäädytyksistä muutamille valkovenäläisille, joita ei ole vielä nimetty. Pakotteiden asettaminen on yhä kesken.

Opiskelijoita siepattiin lauantaina

Jo lauantaina Valko-Venäjän protesteissa pidätettiin ainakin 30 ihmistä. Tuolloin mielenosoitukset olivat selvästi sunnuntaita pienempiä.

Viranomaiset sanoivat pidätysten syinä olevan osallistuminen luvattomiin mielenosoituksiin, venäläinen uutistoimisto Tass kertoi lainaten Minskin poliisin lausuntoa.

Lauantaina kaduilla marssi paljon opiskelijoita.

Naamioituneet turvallisuusjoukkojen jäsenet sieppasivat useita opiskelijoita autoihin Minskin kaduilta. Lauantaina mieltään osoittivat myös useat suuret naisjoukkiot, joista monien lapset tai tuttavien lapset olivat joutuneet pidätetyiksi aiempien päivien protesteissa.