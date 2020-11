Yli 20 hengen konsertit ja muut yleisötilaisuudet kielletty pääkaupunkiseudulla – Näin koronavirusta suitsitaan uusilla toimilla

"Vetoan kaikkiin, että nyt otetaan tosissaan joka ikinen rajoitus ja suositus, mikä meillä on".

Pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäisosallistujamäärä rajoitetaan 20 ihmiseen maanantaista alkaen kolmeksi viikoksi. Kyseessä on määräys, ei suositus.

Asiasta kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotustilaisuudessa. Rajoituksilla suitsitaan koronan leviämistä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa, että yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia hupitilaisuuksia, näytöksiä, kilpailuita ja muuta niihin rinnastettavia tilaisuuksia.

– Tämä tarkoittaa kaikkia urheilutapahtumia, konsertteja, juhlia ja kokoontumisia. Rajanveto-ongelmia voi tulla, mutta tältä osin noudatamme aluehallintoviraston päätöstä, joka tulee aivan lähiaikoina, Vapaavuori sanoi.

Määräys koskee koko pääkaupunkiseutua eli Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

Aikuisten harrastusjoukkuetoiminta keskeytetään

Pääkaupunkiseudulla yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään maanantaista alkaen kolmeksi viikoksi.

Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä tuona ajanjaksona.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia.

Lisäksi uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja pukukaapeista puolet suljetaan. Lisäksi kirjastojen opintosalien paikkoja vähennetään maanantaista alkaen toistaiseksi.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja ykkösdivisioonan tasoista kilpailutoimintaa eikä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitus ei koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Kasvomaskit naamalle myös yläkouluihin

Kasvomaskien käyttösuositus annetaan pääkaupunkiseudulla myös yläkouluihin, Vapaavuori kertoi. Se on voimassa maanantaista alkaen toistaiseksi. Yläkoululaisille kaupungit tarjoavat maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee lisäksi, että kasvomaskia käytetään työpaikoilla ja työpaikalla liikuttaessa. Suositus koskee niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikkoja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan kasvomaskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi toisen asteen etäopetuksen vuorottelua lisätään toistaiseksi.

”Olennaista on, miten ihmiset käyttäytyvät”

Vapaavuori muistutti tiedotustilaisuudessa, että viime kädessä mitkään rajoitukset ja toimintamallit eivät estä viruksen leviämistä.

– Olennaista on se, miten ihmiset käyttäytyvät. Vetoan kaikkiin, että nyt otetaan tosissaan joka ikinen rajoitus ja suositus, mikä meillä on.

Vapaavuori kehotti skarppaamaan tosissaan kolme seuraavaa viikkoa.

– Ja kun näin teemme, joulun aika on rauhallisempi ja parempi kuin se muuten uhkaisi olla, Vapaavuori sanoi.

Uusia koronatapauksia ilmoitettu Suomessa 461

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuuden aluksi, että uusia koronatapauksia on koko Suomessa tänään ilmoitettu 461, joista 180 on aiemmilta päiviltä. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on keskiviikon jälkeen raportoitu yksi.

Tapausilmaantuvuus on tällä hetkellä 58 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden edellisten 14 vuorokauden aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo, että alueella koronatartuntoja on ensimmäistä kertaa yli tuhat viikossa. Ennuste on, että nousu jatkuu jonkin aikaa, ja sen vuoksi toimia tarvitaan.

– Tosi on kyseessä. Nyt jokaisella on velvollisuus noudattaa turvaohjeita, jotta viruksen leviäminen saadaan hidastumaan ja tartuntojen määrä laskuun, hän sanoi.

Pääkaupunkiseutu on leviämisvaiheessa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä totesi eilen pääkaupunkiseudun siirtyneen koronan leviämisvaiheeseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kiihtymisvaiheessa olivat keskiviikkona Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Leviämisvaihe tarkoittaa sitä, että tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Leviämisvaiheessa tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia ja positiivisten näytteiden osuus on yli kaksi prosenttia testeistä.

Lisäksi alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.

Kiihtymisvaiheessa tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on viikossa yli 6-15 tapausta 100 000:ta asukasta kohden ja kahdessa viikossa yli 10–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Perustaso vastaa Suomen tilannetta tämän vuoden keskikesällä. Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.