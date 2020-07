Yli 500 hengen tapahtumia saa taas järjestää – "Tarvittiin korona näyttämään, että suomalaiset ovat sosiaalisia ja kaipaavat ihmisiä"

Jalkapallo, pesäpallo, festivaalit, konsertit ja teatterit. Suomi on tuhansien kesätapahtumien maa. Koronan myötä kalenterit tyhjenivät ja monet tapahtumat jouduttiin jopa kokonaan perumaan.

Varsinkin suurten festivaalien osalta peruutuspäätös piti tehdä varhain, sillä ne eivät epävarmassa tilanteessa pysty äkkinäisiin liikkeisiin.

– Ilman tätä koronaa meillä olisi ollut tänä vuonna oikea tapahtumien superkesä. Onneksi kaikkea ei jouduttu perumaan ja jo kesäkuussa alkoivat puhelimet soida, kun tapahtumien järjestäjät alkoivat toiveikkaana kysellä vapaita tapahtumapaikkoja ja -aikoja, kertoo Visit Porin tapahtumapäällikkö Eija Joensuu.

Aluehallintovirasto tiedotti, että heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen yli 500 henkilön ulkoilmatapahtumat ovat jälleen sallittuja – tosin rajatusti, mutta kuitenkin.

Tällaisia pienempiä tapahtumia ovat Porissa Kirjurinluodossa järjestettävä Porispere-festivaali, joka pidetään nyt pienempänä Minispere-festivaalina. Tulossa ovat myös Erämessut ja 21 kertaa järjestettävä Lainsuojattomat-festivaali, joka siirrettiin elokuun puolelle. Turussa keskisuuret festivaalit, noin 10 000 hengen kävijämääriin yltävät Saaristo open ja Aura fest järjestetään.

Moni tapahtumajärjestäjä on päätynyt perumisen sijaan toisenlaiseen ratkaisuun ja siirtänyt tapahtumansa verkkoon. Näin on esimerkiksi Kajaanin 44. kertaa järjestettävän runoviikon kohdalla.

Erilaisia teatteriesityksiä on luvassa ihan livenäkin: esimerkiksi Tampereella teatterinystävä voi suunnata Viikinsaareen tai Pyynikin kesäteatterille.

Blockfest tuo kymmeniä tuhansia Tampereen keskustaan

Suurista festivaaleista valtaosa peruttiin koronan myötä. Näin kävi esimerkiksi Pori Jazzille, Turun Ruisrockille ja Down By the Laiturille.

Ainoana suurena festivaalina järjestetään Tampereen Blockfest, joka teki viime vuonna 75 000 ihmisen kävijäennätyksen.

Vaasassa elokuussa järjestetään Vaasa-festival, mutta moni tapahtuma siirrettiin ensi vuodelle.

– Tulevien viikkojen aikana nähdään, että mitä kaikkia pienempiä tapahtumia järjestetäänkään. Ne, jotka ovat pystyneet, ovat siirtäneet tapahtumansa syksyyn, kertoo Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson.

Hänen mukaansa Vaasan alueen tapahtumamäärä jää koronan takia murto-osaan tavallisesta vuodesta. Keskimäärin Vaasan alueella järjestetään 550 tapahtumaa vuodessa, mutta tänä vuonna määrä jää alle sataan.

Janssonin mukaan kyselyitä ja toivomuksia on tullut paljon.

– Aina sanotaan, että suomalaiset ovat asosiaalisia. Sanon sille, joka niin väittää, että ei pidä paikkaansa. Suomalainen haluaa olla ihmisten kanssa. Tarvittiin näköjään korona, että huomattiin että suomalaiset ovat sosiaalisia ja kaipaavat ihmisiä.

”Pesäpallon pääsarja on jäänyt pelaamatta vain kaksi kertaa, sodan takia”

Koronan myötä pesäpallo- ja jalkapallokausien avaukset siirtyivät kesä- ja heinäkuulle. Superpesiksessä tämä tarkoitti huhtikuuksi sovittuja Fuengirolan pelien perumista ja toukokuuksi kaavaillun kauden avauken siirtämistä heinäkuulle.

– Tärkeintä on, että kaudet saatiin alkuun. Pesäpallon pääsarja on jäänyt pelaamatta vain kaksi kertaa. Sodan takia vuosina 1941 ja 1944. , Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja toteaa.

Tästä päivästä alkaen myös urheilutapahtumat saavat katsojansa takaisin. Yleisöä voi olla aiempia rajoituksia enemmän, mutta maksimissaan puolet katsomon paikkamäärästä.

– Meillä se tarkoittaa, että Hiukan pesäpallostadionille mahtuu nyt 1500 ihmistä Jymyn peliä katsomaan, Mika Kilpeläinen,10 000 asukkaan Sotkamon kunnanjohtaja sanoo.

Kilpeläinen on itsekin entinen pesäpalloilija ja monen sotkamolaisen tavoin innokas pesäpallon katsoja.

– Kyllä ne katsomot tulevat varmasti olemaan tästedes aina loppuunmyytyjä. Mitä pidemmälle kausi ehtii, sitä useammin kaikki 3000 paikkaa ovat täynnä ja ylikin.