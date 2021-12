Jopa 63 prosentilla työnantajayrityksistä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, selviää Suomen yrittäjien tuoreesta Yrittäjägallupista. Yli kymmenen hengen yrityksistä peräti 80 prosenttia kertoo vaikeuksista osaavan työvoiman saatavuudesta. Suomen yrittäjien mukaan työvoiman saatavuus on monelle yritykselle kasvun este ja mittava ongelma. Työvoimavaje on merkittävin teollisuudessa ja rakentamisessa. Yrittäjägallupissa 29 prosentti kaikista yrityksistä ilmoittaa, että työvoimapula on ollut...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja