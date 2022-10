Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee jo yli 1 200 ukrainalaista – määrä viisinkertaistunut alkukesään verrattuna

Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien ukrainalaisten määrä on noin viisinkertaistunut reilussa neljässä kuukaudessa.

Nyt korkeakouluissa opiskelee jo 1 244 sotaa paennutta ukrainalaista. Kesäkuun alussa ukrainalaisia opiskeli korkeakouluissa yhteensä vain 248 ( Uutissuomalainen 2.6 .).

Tällä hetkellä y liopistoissa opiskelee 435 ja ammattikorkeakouluissa 809 sellaista ukrainalaista, joiden opinto-oikeus on alkanut sodan alkamisen jälkeen, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedoista. Tiedot on koottu 4. lokakuuta.

OKM:n opetusneuvos Kaisu Piiroinen arvioi, että ukrainalaiset tilapäistä suojelua Suomessa saavat korkeakouluopiskelijat ovat nyt löytäneet korkeakoulut kohtuullisen hyvin.

– Korkeakoulusektorilla on onnistuttu tekemään hyvää työtä ja luomaan sekä avaamaan ukrainalaisille sopivaa opintotarjontaa. Osasyy opiskelijamäärän kasvuun voi olla myös se, että tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on ehkä sodan pitkityttyä enemmän kiinnostusta suorittaa opintoja Suomessa, sanoo Piiroinen.

OKM:n Uutissuomalaiselle kokoamat luvut koskevat 20. helmikuuta jälkeen aloittaneita. Kaikkien ukrainalaisten tietoja ei ole välttämättä päivitetty rekisteriin.

Ukrainalaisista noin kaksi kolmasosaa eli 852 suorittaa opintoja avoimessa korkeakoulussa. Vielä kesäkuun alussa avoimessa korkeakoulutuksessa opiskeli 147 ukrainalaista.

– Avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelu on helppo tapa aloittaa opinnot Suomessa, koska se ei vaadi pohjatutkintoa ja opinnot voi aloittaa joustavasti. Lisäksi opiskelu avoimessa ei sido henkilöä Suomeen pitkäksi aikaa, jolloin mahdollinen paluu Ukrainaan onnistuu tarvittaessa, OKM:n Piiroinen sanoo.

Seuraavaksi eniten ukrainalaisia on Suomessa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Heitä on 163. Tampereen yliopiston kansainvälisen opiskelun ja integraation tuen päällikkö Joanna Kumpula sanoo, että vaihto-opiskelupaikkojen lisääminen on ollut nopein tapa tukea ukrainalaisia. Kumpula on mukana OKM:n työryhmässä, joka pohtii ukrainalaisten opiskelijoiden tukemista.

– Meillä Tampereen yliopistossa on tällä hetkellä yli 20 vaihto-opiskelijaa Ukrainasta. He eivät olisi tulleet ilman sotaa. He ovat saaneet stipendin Erasmus-ohjelman kautta, kertoo Kumpula.

94 ukrainalaista opiskelee nyt erillisellä opinto-oikeudella ja 85 on tutkinto-opiskelijoina. Loput tekevät esimerkiksi tohtoriopintoja tai ovat Suomessa täydennyskoulutuksessa.

– Suurin osa sotaa paenneista ukrainalaista ei ehtinyt osallistua kevään yhteishakuun, joten syksyllä opintonsa aloittaneet ovat tulleet osin erillishakujen kautta, sanoo Piiroinen.

Vielä keväällä korkeakoulut varautuvat tarjoamaan satoja tai jopa tuhat erillistä opinto-oikeutta Ukrainasta paenneille opiskelijoille. Määrä on kuitenkin edelleen alle sata . Erilli sellä opinto-oikeu della saa oikeuden tehdä yksittäisiä kursseja tai tutkintojen osia.

– Osa erillisen opinto-oikeuden turvin opiskelleista on jo voinut siirtyä johonkin toiseen maahan tai toiseen koulutusmuotoon, eli tässä on vaihtuvuutta, arvioi Piiroinen.

Kumpulan mukaan osa alun perin Suomeen tulleista ukrainalaisista on siirtynyt opiskelemaan esimerkiksi Saksaan.

– Ukrainalaisia on lisäksi pitkin Eurooppaa ja esimerkiksi USA:ssa ja Kanadassa. Ukrainalaisia opiskelijoita vastaanottaa Suomen lisäksi moni muukin maa.

Osa ukrainalaisista on pystynyt tekemään opintoja ukrainalaisiin yliopistoihin etänä.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa ei ollut aiemmin lainkaan vaihto-opiskelijoita Ukrainasta, kertoo kansainvälisten opiskelijavalintojen suunnittelija Marita Häkkinen. Nyt vaihto-opiskelijoita on noin 20, erillisillä opinto-oikeuksilla opiskelee seitsemän ukrainalaista ja maisterin- tai tohtorintutkintoa tekee kolme opiskelijaa.

– Vaihto-opiskelun suosio on kasvanut selvästi . Erillisiä opinto-oikeuksia on sen sijaan haettu hieman odotuksia vähemmän, mutta niihin on jatkuva haku. Osa opiskelijoista ei ole päässyt lähtemään Ukrainasta, koska kyse on asevelvollisuusikäisistä miehistä , kertoo Häkkinen.

5,5 miljoonaa jaettiin 21 eri hankkeelle Ukrainalaisille räätälöitiin keväällä pikavauhdilla lisää englanninkielistä tarjontaa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin. Haussa oli 5,5 miljoonaa euroa vieraskielisen ja maksuttoman koulutustarjonnan lisäämiseen, joka oli suunnattu tilapäisen suojelun nojalla Suomessa oleville. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan maksuttomia opintoja voidaan tarjota 2 000–4 000:lle tilapäistä suojelua saavalle opiskelijalle. Tukea sai 21 eri hanketta. Esimerkiksi tuettiin Helsingin yliopiston englanninkielisen sosiaalitieteiden tarjonnan kehittämistä, Itä-Suomen yliopiston englanninkielisen tarjonnan laajentamista ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun pilvipalveluosaamisen kehittämiseen liittyvää opintokokonaisuutta.