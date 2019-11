Yön uutiskooste - Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Postilakon neuvottelut jatkuvat tänään

Postilakon jumittuneet neuvottelut jatkuvat tänään valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Osapuolet tapaavat alkuiltapäivästä.

Työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen tiistaina. PAUn näkemyksen mukaan esitys oli tehty työnantajan tavoitteiden pohjalta.

Palvelualojen työnantajat Palta olisi hyväksynyt ehdotuksen.

Näin ollen Postin lakko jatkuu, samoin kuin sitä tukevat eri liittojen toimet.

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion Veikkauksen kassakaapin varkautta koskevassa jutussa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Veikkauksen kassakaapin varkautta koskevassa jutussa. Syyttäjä vaatii parikymppiselle Veikkauksen entiselle työntekijälle vuoden ja kuuden kuukauden vankeutta törkeästä varkaudesta. Pelimyyjänä viihdekeskus Flamingossa Vantaalla työskennellyt mies on syytekirjelmän mukaan tunnustanut vieneensä Veikkaukselta yli 110 000 euroa viime vuoden marras-joulukuussa.

Mies saatiin kiinni Tallinnassa noin viikko teon jälkeen. Hänen hallussaan oli vajaat 60 000 euroa.

Useita ihmisiä otettiin kiinni isossa poliisioperaatiossa Helsingissä – liittyy epäiltyyn henkirikokseen

Helsingin Pitäjänmäessä oli eilisiltana iso poliisioperaatio. Helsingin poliisi kertoi myöhään illalla Twitterissä, että tehtävä liittyi epäiltyyn henkirikokseen, jossa yksi ihminen on kuollut.

Paikalla oli tiistai-iltana useita partioita, ja poliisi otti paikan päältä kiinni neljä ihmistä.

Tapahtumista käynnistyy esitutkinta, eikä poliisi tiedota asiasta toistaiseksi enempää.

Vaihtoehtobudjetit eduskuntakeskustelussa iltapäivällä

Eduskunta keskustelee tänään oppositioryhmien vaihtoehtobudjeteista. Ensimmäiseksi käsitellään suurimman oppositiopuolueen eli perussuomalaisten näkemykset ja sen jälkeen kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin.

Vaihtoehtobudjeteissaan oppositiopuolueet voivat nostaa esille omia teemojaan ja arvovalintojaan. Hallituksen politiikkaan niillä ei ole suuremmin vaikutusta.

Tänään vietetään Lapsen oikeuksien päivää

Tänään vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä YK:n yleiskokouksessa tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.

Sopimus on maailman laajimmin ratifioitu eli vahvistettu ihmisoikeussopimus. Se määrittelee muun muassa lapsen oikeuden hyvään elämään, suojeluun ja kehittymiseen, lapsen edun ja hänen näkemystensä kunnioittamisen.

Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan päivän kunniaksi ja suosittaa koko maahan yleistä liputusta.

Tutkimus: Ilmastonmuutos rokottaa maailmantaloutta 7,9 biljoonalla dollarilla vuoteen 2050 mennessä

Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset saattavat maksaa maailmantaloudelle 7,9 biljoonaa dollaria vuoteen 2050 mennessä, kertoo keskiviikkona julkaistu tutkimus.

Taloustutkimukseen erikoistunut tutkimusyritys EIU tarkasteli sitä, millainen vaikutus lämpötilojen nousulla olisi maailman 82 suurimpaan talouteen. Vuosisadan puoliväliin mennessä ilmastonmuutos rokottaisi maailman bruttokansantuotetta kolmella prosentilla.

Kehitysmaat kärsivät pahemmin kuin kehittyneet taloudet. Afrikan bkt kärsisi 4,7 prosentin verran, kun Yhdysvaltojen talous kutistuisi 1,1 prosentilla ilmastonmuutoksen takia.

Ilmastonmuutoksen suoriin vaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi kuivuus, tulvat ja satojen menetykset. (Lähde: AFP)

Johnson ja Corbyn väänsivät brexitistä tv-väittelyssä

Brexit nousi odotetusti suurimmaksi kiistakapulaksi, kun Britannian kahden suurimman puolueen johtajat Boris Johnson ja Jeremy Corbyn kohtasivat kahdenkeskisessä television vaaliväittelyssä.

Pääministeri Johnson puolusti brexit-suunnitelmaansa ja lupasi Britannian lähtevän EU:sta tammikuun lopussa. Työväenpuolueen puheenjohtaja Corbyn puolestaan sanoi Johnsonin aikataulua epärealistiseksi. Corbyn lupasi suuria panostuksia julkisiin palveluihin, jos hän nousee pääministeriksi.

Britanniassa pidetään vaalit 12. joulukuuta. Johnsonin konservatiiveilla on gallupeissa selkeä johto työväenpuolueeseen. (Lähde: AFP)

Shinzo Abesta tuli Japanin pitkäaikaisin pääministeri

Shinzo Abesta on tullut Japanin pitkäaikaisin pääministeri. Abelle tulee keskiviikkona täyteen 2 887 päivää Japanin hallituksen johdossa, mikä rikkoo Taro Katsuran vuosina 1901–1913 tekemän ennätyksen.

Abe nousi pääministeriksi ensimmäisen kerran vuonna 2006 mutta joutui eroamaan vain vuoden jälkeen. Hän sai pääministerin salkun uudestaan vuonna 2012 ja on johtanut maata siitä lähtien.

Jos mitään yllättävää ei tapahdu, 65-vuotiaan Aben pääministerikausi jatkuu ainakin syksyn 2021 vaaleihin asti. Vaikka pääministeri ei ole saanut läpi kaikkia tavoittelemiaan uudistuksia, hänen johtamillaan liberaalidemokraateilla on vankka asema Japanin suosituimpana puolueena. (Lähde: AFP)

Syyria kertoo ampuneensa alas Israelin ohjuksia Damaskoksen yllä

Syyria on ampunut alas Israelin ampumia ohjuksia pääkaupunki Damaskoksen yllä, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

Uutistoimisto siteerasi syyrialaista sotilaslähdettä, jonka mukaan Israelin sotilaslentokoneet suuntasivat Damaskokseen lukuisia ohjuksia varhain keskiviikkona. Syyrian ilmatorjunta tuhosi niistä valtaosan ennen kuin ne saavuttivat kohteensa, lähde kertoi.

Israelin armeija on vahvistanut iskeneensä sotilaskohteisiin Syyriassa.

Vuonna 2011 alkaneen sodan aikana Israel on iskenyt Syyriaan satoja kertoja. Israelin mukaan iskut on suunnattu Iranin ja Hizbollah-järjestön kohteita vastaan. (Lähde: AFP)

Wales otti EM-kisapaikan, Huuhkajilla nyt kaksi lohkovaihtoehtoa

Wales on napannut paikan jalkapallon miesten EM-kisoihin. Wales voitti karsintojen päätösottelussa Unkarin kotonaan 2–0 ja nousi Unkarin ohi lohkon kakkoseksi. Aaron Ramsey teki Walesin molemmat maalit.

Tuloksella on vaikutusta myös Suomen asetelmiin ensi viikon EM-lohkoarvonnassa. Walesin ilmestyttyä neloskoriin Suomen kanssa voidaan Huuhkajat arpoa joko Roomassa tai Bakussa pelattavaan A-lohkoon tai Pietarissa ja Kööpenhaminassa pelattavaan B-lohkoon.

Unkari putosi lohkossa neljänneksi, mutta sillä on vielä mahdollisuudet kisapaikkaan maaliskuussa pelattavista pudotuspeleistä.

Maalin tehnyt Barkov johti Floridan voittoon

Aleksander Barkov teki maalin ja syötti toisen, kun hänen joukkueensa Florida Panthers otti 5–2-voiton Philadelphia Flyersista jääkiekon NHL:ssä.

Barkov laukoi Floridan 3–1-voittomaalin toisessa erässä. Suomalaishyökkääjä pääsi kiinni paluukiekkoon ja laukoi yläkulmaan ohi Carter Hartin. Maali oli Barkovin kauden seitsemäs.

Florida nousi voitolla ainakin hetkeksi itälohkossa neljänneksi.

Montreal Canadiensin Artturi Lehkosen ja Joel Armian maalit eivät riittäneet Montrealille, joka kärsi 2–5-tappion Columbus Blue Jacketsille vieraskentällä. Joonas Korpisalo torjui Columbuksen maalilla 30 laukausta.

STT–KOONNEET: Anssi Rulamo ja Annukka Koskela