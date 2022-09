Yön uutiskooste: Marin puhuu Euroopan parlamentille Strasbourgissa, Euroopan parlamentin pääsihteeriksi italialainen Alessandro Chiocchetti

Sitra: Kansalaiset haluavat päätöksenteon lähemmäs tavallista ihmistä

Kansalaiset osallistuisivat enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa, summaa Sitran tuore selvitys.

Keväällä toteutetun kyselytutkimuksen vastanneista kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että yhteiskunnallinen päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä.

Päättäjistä kuitenkin vain joka viides päättäjä uskoo, että kansalaisilla on riittävät valmiudet osallistua poliittisia päätöksiä koskevaan keskusteluun.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kansalaiskyselyyn vastasi 4 000 suomalaista. Sitran päättäjäkyselyyn vastasi reilut 1 000 päättäjää.

THL: Ennenaikaiset kuolemat ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa muuta Suomea yleisempiä

Ennenaikaisessa kuolleisuudessa on Suomessa yhä selviä alueellisia eroja, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat menettävät elinvuosia pääsääntöisesti enemmän kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa asuvat. Menetetyillä elinvuosilla tarkoitetaan vuosia, jotka jäävät elämättä alle 80-vuotiaana tapahtuneen kuoleman vuoksi.

Eniten ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat verenkiertoelinten sairaudet, syövät ja alkoholiin liittyvät kuolemat.

Pääministeri Sanna Marin puhuu Euroopan parlamentille Strasbourgissa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) avaa tiistaina Euroopan parlamentille Strasbourgissa näkemystään Euroopan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Marinilla on myös tapaamiset parlamenttia johtavan Roberta Metsolan ja kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa.

Europarlamentaarikkojen on tiistaina myös määrä keskustella EU:n vastauksesta dramaattiseen hintojen nousuun Euroopassa sekä äänestää uudesta säädöksestä, jolla on tarkoitus torjua metsäkatoa. Ajatuksena on velvoittaa yritykset tarkistamaan, ettei EU:ssa myytäviä tuotteita ole tuotettu metsäkadosta tai metsien tilan heikentymisestä kärsivällä maalla.

Euroopan parlamentin näkemys ei vielä itsessään johda sääntelyn hyväksymiseen sellaisenaan, vaan myös jäsenmaiden ministereistä koostuvalla neuvostolla on yhtäläinen sanavalta sääntelyyn.

Euroopan parlamentin pääsihteeriksi italialainen Alessandro Chiocchetti

Euroopan parlamentille on valittu uusi pääsihteeri. Parlamentin puhemiehistö valitsi myöhään eilisiltana parlamentin korkeimman virkamiehen tehtävään italialaisen Alessandro Chiocchettin.

Chiocchetti on toiminut viime aikoina parlamentin nykyisen puhemiehen Roberta Metsolan kabinettipäällikkönä.

Istuva pääsihteeri saksalainen Klaus Welle on jättämässä tehtävän vuoden 2022 lopussa.

Ehdolla tehtävään oli myös muun muassa suomalainen Leena Maria Linnus, joka on nykyisellään parlamentissa pääjohtajana infrastruktuurista ja logistiikasta vastaavalla osastolla.

Pelastakaa lapset: Euroopan halki kulkevat pakolais- ja siirtolaislapset jatkuvasti väkivallan ja hyväksikäytön kohteina

Balkanilta Euroopan halki liikkuvat pakolais- ja siirtolaislapset joutuvat jatkuvasti kaltoin kohdelluiksi, ja valtaosa kokee tai näkee seksuaalista hyväksikäyttöä, kertoo Pelastakaa lapset -järjestön raportti. Lapsia piinaavat poliisit, salakuljettajat ja muut aikuiset.

Euroopassa liikkeellä olevien lasten suojelu on puutteellista, raportissa todetaan. Haastateltujen lasten mukaan väkivalta on lähes väistämätön osa siirtolaisuutta ja pakolaisuutta.

Noin joka kolmas lapsi katsoo, ettei kukaan voi auttaa heitä matkalla, ja jotkut uskovat, etteivät he voi auttaa edes itseään.

Lykkääntynyt Artemis-kuulento yritetään saada matkaan kahden viikon kuluttua

Toistamiseen lykätylle Artemis-kuulennolle on kaavailtu uutta laukaisuaikaa syyskuun lopulle. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoo blogissaan pyrkivänsä saamaan raketin taivaalle syyskuun 27. päivänä.

Laukaisu vaatisi kuitenkin onnistuneen testin raketin tankkaamiseksi. Tämän lisäksi tulisi saada vapautus, jotta hätälentojärjestelmän akkujen uudelleentestaamiselta voitaisiin välttyä.

Edellinen laukaisuyritys tyssäsi polttoainevuodon vuoksi.

Myöhemmin Artemis-ohjelmassa on vuorossa miehitetty lento Kuun kiertoradalle ja lopulta ihmisen paluu Kuun pinnalle.

Ihmisen edellisestä käynnistä Kuussa tulee kuluneeksi joulukuussa jo 50 vuotta. (Lähde: AFP)

Suomi pelaa EM-koripalloilun välieräpaikasta Espanjaa vastaan

Suomi kohtaa Espanjan koripalloilun EM-kisojen puolivälierässä Berliinissä kello 18.15. Ottelun voittaja etenee välieriin ja kohtaa perjantaina Saksan ja Kreikan välisen kamppailun voittajan.

Suomen paras sijoitus koripalloilun miesten EM-kisoissa on kuudes sija vuoden 1967 kisoista.

Espanja on 2000-luvun ajan kuulunut maailman koripalloilun kärkimaihin, mutta sen maajoukkue käy läpi sukupolvenvaihdosta. Tällä vuosituhannella Espanja on kauhonut miesten EM-kisoista kahdeksan mitalia, joiden joukossa mestaruudet 2009, 2011 ja 2015.