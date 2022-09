Yön uutiskooste: Porvariblokki johtaa niukasti Ruotsin vaaleissa, kuningas Charles aloittaa tänään kiertueensa Britanniassa

Porvariblokki johtaa niukasti Ruotsin vaaleissa, lopulliset tulokset aikaisintaan keskiviikkona

Porvariblokki on hienoisessa johtoasemassa Ruotsin tiukassa vaalitaistelussa.

Ruotsin yleisradio SVT:n tulosseurannan mukaan porvariblokki on saamassa 176 paikkaa, kun punavihreälle blokille on tulossa 173 paikkaa. Äänet on laskettu yli 6 200 vaalipiiristä, mikä vastaa yli 94 prosenttia äänistä.

Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos selviää aikaisintaan keskiviikkona, kun viimeiset ennakkoäänet ja ulkomailta annetut äänet saadaan laskettua.

Puolueista eniten ääniä on saamassa sosiaalidemokraatit (30,5 prosenttia) ja toiseksi eniten ruotsidemokraatit (20,7 prosenttia).

Ruotsidemokraattien Åkesson tiukasta kisasta: Vaikuttaa siltä, että Ruotsissa vaihtuu valta

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson iloitsee siitä, että puolue on nyt maan toiseksi suurin.

Åkesson sanoi Ruotsin yleisradio STV:n mukaan puolueen vaalivalvojaisissa pitämässään puheessaan, ettei hän aio vielä kommentoida blokkikisaa.

Hän kuitenkin lisäsi tilanteen vaikuttavan yöllä siltä, että Ruotsissa nähdään vallanvaihdos. Jos valta vaihtuu, Åkesson näkee, että ruotsidemokraateilla tulee olemaan keskeinen asema uudessa hallituksessa.

Oikeisto- ja punavihreä blokki ovat ääntenlaskennassa rintarinnan. Oikeistoblokki on niukassa johdossa.

Sosiaalidemokraattien Andersson: Ruotsalaisen sosiaalidemokratian asema vahva

Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonin mukaan puolue kävi hyvät vaalit, vaikka vaalitulos on vielä epävarma. Hän kehotti kärsivällisyyteen valmiin vaalituloksen odottamisessa.

Puolueensa vaalivalvojaisissa puhunut Andersson mainitsi kannatuksen kasvaneen ja julisti ruotsalaisen sosiaalidemokratian aseman olevan vahva.

Kun äänistä oli laskettu yli 90 prosenttia, sosiaalidemokraattien kannatus oli 2,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vaaleissa. (Lähde: TT)

Jokasyksyiset rengasratsiat alkavat

Autonrengasliiton, Liikenneturvan ja poliisin jokasyksyiset rengasratsiat alkavat tänään. Valtakunnallisten ratsioiden tavoitteena on muistuttaa rengasturvallisuudesta syksyn sadekeleillä ja aktivoida autoilijat tarkkailemaan renkaidensa kuntoa ja ilmanpaineita.

Kampanjan pääpaino on renkaiden urasyvyydessä, sillä syksyn märillä keleillä vain syvät urat auttavat pitämään tehokkaasti renkaan tiessä.

Ratsioita järjestetään tällä viikolla Helsingissä, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Porissa.

Euroopan parlamentti puntaroi täysistuntoviikolla suhtautumistaan puun polttamiseen energiaksi

Euroopan parlamentin täysistuntoviikko alkaa maanantaina Strasbourgissa Ranskassa. Parlamentti äänestää viikon aikana muun muassa siitä, miten se suhtautuu puun polttamiseen energiaksi.

Kyse on siitä, mitä voi pitää uusiutuvana energiana ja mitä ei.

Parlamentin käsittelyssä on esimerkiksi metsäkato ja äänestyksessä erilaisia ilmastopakettiin kuuluvia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa uusiutuvan energian hankkeita sekä vähentää energiankulutusta vuoteen 2030 mennessä.

Syksyllä sähkön hintakriisi on kärjistynyt niin, että myös nopeista keinoista suitsia energiakriisiä puhutaan täysistuntoviikolla.

Zelenskyi vahvisti Izjumin takaisinvaltauksen, kiitti puolustajia Venäjän hyökkäyksen 200. päivänä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti päivittäisessä puheessaan ukrainalaisjoukkojen vallanneen takaisin Izjumin kaupungin itäisessä Ukrainassa.

Puheessa lueteltiin Venäjältä takaisin vallattuja alueita, joista viimeisimpinä on Zelenskyin mukaan vallattu Balaklijan, Izjumin ja Kupjanskin kaupungit.

Venäjä valtasi Izjumin kaupungin keväällä.

Presidentti omisti puheensa kaikille, jotka ovat puolustaneet 200 päivää Ukrainaa. Venäjän aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan 200:s päivä oli sunnuntaina.

Kuningas Charles aloittaa tänään kiertueensa Britanniassa

Britanniassa kuningas Charles aloittaa tänään kuningatarpuoliso Camillan kanssa kiertueen Yhdistyneessä kuningaskunnassa Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin.

Hallitsijapari lentää ensimmäiseksi Skotlantiin, jossa kuningas ottaa osaa kuningatar Elisabetin arkun kulkueeseen St. Gilesin katedraaliin.

Charles tapaa maanantaina myös Skotlannin pääministerin Nicola Sturgeonin ja vierailee Camillan kanssa Skotlannin parlamentissa.

Lääketieteen Medix-palkinnon saavat masennuslääkkeiden vaikutusmekanismien tutkijat

Minervasäätiön tämän vuoden Medix-palkinto on myönnetty Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle, joka on tuottanut uutta tietoa masennuslääkkeiden vaikutusmekanismeista.

Minervasäätiö kertoo, että ryhmän tutkimus kyseenalaistaa serotoniinin ja glutamaatin reseptorien roolin masennuslääkkeiden ensisijaisina vaikutuskohteina.

Palkittua tutkimusryhmää johtaa lääketieteen tohtori Eero Castrén. Kansainvälinen Cell-lehti on julkaissut tutkimusryhmän artikkelin, jonka mukaan masennuslääkkeet sitoutuvat suoraan aivojen kasvutekijän TrkB-nimiseen reseptoriin.

Teini-ikäinen Alcaraz nappasi Yhdysvaltain avointen mestaruuden

Espanjan Carlos Alcaraz on voittanut ensimmäisen tenniksen grand slam -mestaruutensa Yhdysvaltain avoimissa New Yorkissa.

19-vuotias voitti miesten kaksinpelin finaalissa Norjan Casper Ruudin erin 6–4, 2–6, 7–6 (7–1), 6–3.

Alcaraz nappaa voitollaan myös miesten maailmanlistan kärkisijan kaikkien aikojen nuorimpana pelaajana. (Lähde: AFP)