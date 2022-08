Yön uutiskooste: Suomalaisten kuormittuneisuus ruuhkauttaa kriisipuhelinta, herneen sadosta ennustetaan ennätyksellisen suurta, lämpötilat lähtevät tällä viikolla laskuun

Suomalaisten kuormittuneisuus ruuhkauttaa kriisipuhelinta

Suomen Mielenterveys ry Mielen kriisipuhelimeen tulevien soittoyritysten määrä on jatkuvassa kasvussa, ja suomalaisten kuormittuneisuus näkyy yhteydenottoruuhkana. Järjestön tiedotteen mukaan heinäkuussa puheluita tuli lähes 35 000.

Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter kertoo tiedotteessa, että 30 000 soittoyrityksen raja on ylitetty joka kuukausi viime marraskuun jälkeen.

Kriisipuhelimen resursseja lisättiin tänä kesänä, ja puhelimeen vastattiin tiedotteen mukaan kesä–heinäkuussa yli 17 000 kertaa. Se on kaksi kertaa enemmän kuin pandemiaa edeltävänä kesänä.

Herneen sadosta ennustetaan ennätyksellisen suurta

Herneen tämän vuoden satokertymästä ennustetaan mittaushistorian suurinta, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotiedoista.

Arvion mukaan satoa voi kertyä tältä vuodelta jopa lähes 89 miljoonaa kiloa, kun vielä viime vuonna hernettä kerättiin suomalaisilta pelloilta alle 43 miljoonaa kiloa.

Herne on vallannut enemmän tilaa suomalaisilta pelloilta muun muassa siksi, että se ei ole riippuvainen typpilannoitteista, joiden hinnat ovat nousseet jopa kolminkertaisiksi Ukrainan sodan myötä.

Lämpötilat lähtevät tällä viikolla laskuun

Mennyt viikonloppu oli viimeinen, jonka aikana tämän kesän osalta ylletään hellelukemiin, arvioi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jouko Korhonen.

Tänään lämpötilat vaihtelevat 15–20 asteen haarukassa, mutta pohjoisemmassa Lapissa jäädään 10 asteen tienoille.

Eteläiseen Suomeen on luvassa paikka paikoin sade- ja ukkoskuuroja päivän mittaan, mutta suurimpaan osaan maata on luvassa vaihtelevan pilvistä poutasäätä.

Viikon aikana lämpötilat laskevat koko maassa pohjoisen tuulen mukana.

IAEA:n johtaja: Asiantuntijaryhmän on tarkoitus vierailla Zaporizhzhjan ydinvoimalalla muutaman päivän sisällä

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkoituksena on lähettää asiantuntijaryhmä Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimalalle muutaman päivän sisällä, sanoo järjestön johtaja Rafael Grossi IAEA:n tviitissä.

New York Times uutisoi viikonloppuna, että Grossi kuuluisi 14-henkiseen delegaatioon. Järjestö ei vahvistanut tietoa.

Venäjän hallussa olevan ydinvoimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta. IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.

Miehittämätön lento pohjustaa ihmisen paluuta Kuuhun

Yhdysvaltain Cape Canaveralista laukaistaan tänään miehittämätön avaruusalus Kuuta kiertävälle radalle. Kyseessä on ensimmäinen lento Artemis-ohjelmassa, jonka tavoitteena on ihmisen paluu Kuun pinnalle yli 50 vuoden tauon jälkeen.

Maailman voimakkaimman kantoraketin SLS:n on määrä nostaa Orion-kapseli avaruuteen puoli neljältä iltapäivällä Suomen aikaa. Mukana on myös suomalaista teknologiaa. Turkulaisen ASRO:n suunnittelemat ja valmistamat viisi mittauslaitetta selvittävät, millaiselle säteilylle astronautit altistuvat tulevilla kuulennoilla.

Ensimmäiset ihmiset palaavat Kuun pinnalle suunnitelmien mukaan aikaisintaan vuonna 2025.

Kolumbia ja Venezuela palauttivat diplomaattisuhteensa kolmen vuoden tauon jälkeen

Etelä-Amerikassa Venezuela ja Kolumbia ovat ilmoittaneet palauttaneensa maiden väliset diplomaattisuhteet paikallista aikaa sunnuntaina. Kolumbian uusi vasemmistolaispresidentti Gustavo Petro ja Venezuelan sosialistipresidentti Nicolas Maduro kertoivat aiemmin tässä kuussa suunnittelevansa diplomaattisuhteiden palauttamista.

Petro on Kolumbian ensimmäinen vasemmistolainen presidentti. Diplomaattisuhteiden katkaisu oli seurausta vuosien jännitteistä vasemmistolaisen Venezuelan hallinnon ja Kolumbian konservatiivipresidenttien välillä.

Kolumbian uusi Venezuelan-lähettiläs Armando Benedetti sanoi Twitterissä julkaisemallaan videolla, ettei suhteita Venezuelaan olisi koskaan pitänyt katkaista. (Lähde: AFP)

Moottoripyörällä liikkuneet ampujat surmasivat kaksi toimittajaa Kolumbiassa

Etelä-Amerikassa Kolumbiassa kaksi juttukeikalta paluumatkalla ollutta toimittajaa on surmattu. Paikallisen poliisin mukaan moottoripyörällä liikkuneet aseistautuneet hyökkääjät ampuivat toimittajat.

Kumpikin toimittaja oli ollut tekemässä juttua katufestivaalilla Santa Rosa de Limassa pohjoisessa Kolumbiassa, ja he olivat paluumatkalla kohti Fundacionia. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi on kertonut, että toimittajat työskentelivät samassa mediassa, mutta esimerkiksi paikallisen El Diario de Magdalena -sivuston mukaan uhrit tekivät töitä eri radiokanaville.

Poliisi kertoo kolmannen ihmisen haavoittuneen muttei tarkenna, oliko tämäkin toimittaja. (Lähde: AFP)

Suomen koripallomiehet varmistivat MM-paikkansa

Suomen miesten koripallomaajoukkue on varmistanut paikkansa ensi vuonna pelattavassa MM-lopputurnauksessa. Paikka varmistui, kun Ruotsi voitti myöhään eilen vieraspelinsä Israelia vastaan 95–83.

Aiemmin sunnuntaina Suomi kaatoi Tallinnassa Viron 76–68.

Jatkokarsintalohkon kolme parasta etenee MM-kisoihin, eikä Suomi voi enää jäädä kolmen kärjen ulkopuolelle. Suomi on voittanut kahdeksasta ottelustaan seitsemän. Suomella on karsintoja jäljellä neljä ottelua.

Suomi on pelannut kerran aiemmin miesten MM-kisoissa. Ensi vuoden MM-turnaus pelataan elo–syyskuussa Filippiineillä, Japanissa ja Indonesiassa.