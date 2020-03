Yrittäjägallup: 73 prosenttia yrityksistä ongelmissa koronan takia – Jo yli kolmannes aloittanut lomautukset

Suomen Yrittäjät on erittäin huolissaan maan talouden ja yrityskentän tulevaisuudesta: "Olemme vasta kriisin alkumetreillä, ja moni yritys on jo polvillaan."

Suomen yrityksistä 73 prosenttia on kärsinyt koronaepidemiasta heti kriisin ensimetreillä.

Yli puolella yrityksistä asiakkaiden määrä ja myynti ovat vähentyneet. Jo yli kolmannes työnantajayrityksistä on käynnistänyt lomautukset. Maksuvaikeuksiin on koronan takia joutunut 23 prosenttia yrityksistä.

Tiedot käyvät tuoreesta yrittäjägallupista. Siinä Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien pyynnöstä, miten koronavirus on vaikuttanut yrityksen toimintaan, Vastauksia kertyi 1 183.

Gallup kertoo muun muassa, että lähes neljänneksellä yrityksistä on ollut koronan takia maksuvaikeuksia. Työntekijät eivät ole päässeet töihin 13 prosentissa yrityksistä.

Eniten ongelmia oli yli kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Toimialoista selvästi eniten kärsii kauppa (85 %). Vähiten kärsii rakentaminen (55 %), mutta sielläkin yli puolet on kohdannut ongelmia koronan vuoksi.

Myynti vähentynyt selvästi yli puolella yrityksistä

Jopa 27 prosenttia yrityksistä vastasi, että myynti on vähentynyt koronan takia yli 50 prosenttia. Kahdeksalla prosentilla myynti on pysähtynyt kokonaan. Noin 13 prosentilla vastaajista myynti on laskenut 30–50 prosenttia.

– Myynti on siis vähentynyt selvästi yli puolella vastaajista, kaupassa lähes 80 prosentilla. Kaupassa lähes 40 prosenttia on menettänyt yli puolet myynnistään, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen avaa tuloksia tiedotteessa.

Kysely tehtiin 18.–24. maaliskuuta. Siinä eivät vielä näy hallituksen tuoreimpien rajoitustoimien vaikutus.

– On selvää, että yritysten tilanne on koko ajan vain heikentynyt, Pentikäinen toteaa

Jo yli joka kolmas työnantaja aloittanut lomautukset

Vaikka kriisi on vasta puhjennut, jo 35 prosenttia työnantajavastaajista kertoo joutuneensa aloittamaan työntekijöiden lomautukset. Tämä tarkoittaa noin 35 000 työnantajayritystä. Eniten on lomautettu kaupan alalla ja toiseksi eniten teollisuudessa.

– Arvioimme, että lomautusten piirissä on nopeasti yli 300 000 työntekijää. Se on valtava haaste työttömyyskassoille, Pentikäinen sanoo.

28 prosentilla työnantajayrityksistä työntekijöitä oli jäänyt koronatilanteen vuoksi pois töistä, vaikka he eivät olisi sairaana. 61 prosenttia näistä yrityksistä oli maksanut työntekijälle palkkaa tällaisessa tilanteessa.

– Olemme vasta kriisin alkumetreillä, ja moni yritys on jo polvillaan. Siksi oli erittäin tarpeellista, että eduskunta päätti nostaa yritysten suorat tuet miljardiin. Se riittää alkuun, mutta lisätuen tarve on ilmeinen, kun kriisi pitkittyy, Pentikäinen muistuttaa.

Lisävelka ei ole monille järkevä vaihtoehto

Mikael Pentikäisen mielestä myös yritysten lainoitukseen pitää saada vauhtia. Tällä hetkellä prosessi ei toimi riittävän hyvin eikä nopeasti.

– Periaate, jonka mukaan ”valtiovalta takaa ja pankit jakaa”, pitää saada toimimaan. Samalla täytyy muistaa, että monelle yritykselle ja yrittäjälle lisävelka ei ole järkevä vaihtoehto. Kun näkymät ovat epävarmat, velkavankeus on vaaran tie.

Pentikäinen esittää, että hallitus toteuttaa seuraavaksi laajalti vaikuttavia ja helposti jaettavia suoria tukia. Yrittäjät esittää työnantajatukea (valtio hoitaa 3 kk työnantajien sosiaaliturvamaksut) ja yrittäjätukea (valtio hoitaa 6 kk yrittäjien eläkemaksut).

– Myös yrittäjän työttömyysturvan nopea edistäminen on välttämätöntä, hän sanoo.

Suomen Yrittäjien mielestä lisäksi tarvitaan muita toimia: yritysten verojen palautus hakemuksesta, kotitalousvähennyksen laajennus, Finnveran sääntöjen muokkaaminen, starttirahajaksojen pidentäminen, vuokrien alentaminen ja julkisten hankintojen aikaistaminen.