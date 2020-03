Yrittäjät vaativat vuokranalennuksia koronavaikeuksissa oleville pienyrityksille - "Samassa veneessä ollaan", sanoo suuren kiinteistösijoittajan Cityconin johtaja Sanna Yliniemi

Suomen yrittäjät vaati viikonvaihteessa vuokranalennuksia, etteivät yrittäjät ajaudu koronakriisin aiheuttamien vuokranmaksuvaikeuksien vuoksi konkurssiin.

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen sormi osoitti erityisesti ulkomaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden suuntaan.

– Vuokramarkkinoilla on paikoin käynnissä härski isomman kumppanin sanelu, jossa pienet jauhautuvat hengiltä. On myös monia vuokranantajia, jotka eivät ole joustaneet tai jousto on ollut mitätön. Näitä on erityisesti kansainvälisten kiinteistösijoittajien joukossa, sanoi Pentikäinen.

Käytännössä kyse on Suomen kauppakeskusten omistajista, sillä kansainväliset kiinteistösijoitusyhtiöt ovat niissä suuria omistajia.

– Samassa veneessä ollaan, eivät kauppakeskusomistajatkaan ole kriisin ulkopuolella, vastaa Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Sanna Yliniemi.

Citycon on suurin kauppakeskusomistaja Suomessa. Sillä on kauppakeskuksia Itämeren alueella myös Virossa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa.

– Kauppakeskusten liikkeenharjoittajat ovat erilaisessa tilanteessa ja eri lähtökohdissa. Harkitsemme tapauskohtaisesti jokaisen kanssa erikseen, Yliniemi sanoo.

Cityconin linjaus koskee myös muissa maissa olevia kauppakeskuksia. Koronaviruksen vaikutukset ovat osuneet voimakkaasti kaikkien kauppakeskusten myynteihin.

– On mahdotonta arvioida, millaisia koronakriisin vaikutukset tulevat pitemmällä tähtäimellä olemaan. Toistaiseksi kriisiä on eletty vasta niin vähän aikaa, hän sanoo.

Sanna Yliniemi on myös Suomen kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Yliniemi sanoo, että vuokra-asiat ovat kauppakeskuksen omistajien ratkaistavia asioita eikä yhdistyksellä ole asiassa roolia.

Suomen kauppakeskusyhdistys on noin 100 kauppa- ja ostoskeskuksen ammatillinen yhdistys, joka järjestää koulutusta ja jakaa vuosittain muun muassa Vuoden kauppakeskusteko -palkinnon.

Viime vuosi oli kauppakeskuksille kasvun vuosi. Yhteinen myynti kasvoi 2,2 prosenttia. Parasta kasvu oli loka-marraskuussa. Sen sijaan joulukuun myynti jäi jälkeen edellisvuoden joulukuusta lähes kaikissa kauppakeskuksissa.

Kauppakeskukset kotimaisten ja ulkomaisten kiinteistösijoittajien hallussa

Suomen kauppakeskusten suurin omistajaryhmä ovat kotimaiset (28 prosentin osuus kauppakeskusten omistuksesta) ja ulkomaiset (19 prosenttia) kiinteistösijoitusyhtiöt.

Citycon on niistä suurin. Se omistajaa 12 kauppakeskusta eri puolilla Suomea.

Cityconin suurimmat omistajat ovat Gazit-Globe Ltd ja CPP Investment Board European Holdings. Niiden hallussa on 64 prosenttia Cityconin äänivallasta.

Gazit-Globe Ltd on maailman suurimpia kauppakeskusten kiinteistösijoittajia.

Suomen Yrittäjät toivoo vuokra-alennuksia kaikilta vuokranantajilta

Vuokrat ovat monelle kaupan, ravintola-alan ja muiden palvelualojen yritykselle iso kustannuserä.

– Palvelualoja uhkaa koronan aiheuttama konkurssitsunami. Tuhansia yrityksiä uhkaa kaatua. Pitää käyttää kaikki keinot tuhon estämiseen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo järjestön tiedotteessa

Hän vetoaa kaikkiin vuokranantajiin, että vuokrissa tullaan heti vastaan.

– Valtion, kuntien, eläkeyhtiöiden ja muiden instituutioiden on näytettävä esimerkkiä, sanoo Pentikäinen.