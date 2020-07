Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Koronaviruspandemiasta kärsineet yritykset voivat hakea uuden lain mukaista kustannustukea Valtiokonttorista tiistaista 7. heinäkuuta alkaen.

Tukijärjestelmän luominen ja siitä päättäminen veivät aikansa, mutta hakemusten käsittely sujunee sutjakasti.

– Viime kädessä hakemusten määrä ratkaisee, paljonko resurssia tarvitaan, mutta olemme palkanneet tätä urakkaa varten aikamoisen määrän virkamiehiä, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen kertoo.

– Viimeksi kuluneiden kolmen viikon aikana töihin on tullut yli 50 uutta henkilöä, ja heidän lisäkseen vielä 20 henkilöä aloittaa työt lähiaikoina. Kun haku tiistaina käynnistyy, meillä on pelkästään näitä hakemuksia käsittelemässä yli 50 virkamiestä sekä meidän kokeneet esimiehemme heidän tukenaan.

Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla. Timo Laitisen mukaan käsittelyjärjestelmä on rakennettu niin, että siinä käytetään hyväksi automaattista tietojenkäsittelyä.

– Prosessi ei ole automaattinen, mutta se mahdollistaa niin sanottujen selvien tapausten massakäsittelyn, pääjohtaja selventää.

– Jollei valtaisaa ruuhkautumista synny, nämä ”selvät tapaukset” voidaan todennäköisesti käydä läpi ja laittaa maksuun muutamassa päivässä. Yksi henkilö voi meillä käsitellä satoja hakemuksia päivässä. Harkinnanvaraiset ja kielteiset päätökset vievät kuitenkin enemmän aikaa.

Jo aiemmin Laitinen on todennut, ettei hakemisessa ole tarvetta hätäillä, sillä kaikki tukeen oikeutetut tulevat sen saamaan. Viimeinen mahdollinen hakupäivä on 31. elokuuta.

Valtiokonttorin verkkosivulla on hakemuslomakkeen lisäksi myös laskuri. Se antaa suuntaa summalle, jonka hakija voi kenties saada.

Jos laskuriin esimerkiksi syöttää yrityksen normaaliksi liikevaihdoksi 100 000 euroa kuussa ja tukikauden liikevaihdoksi sekä kiinteiksi kuluiksi 50 000 euroa, tuen mahdolliseksi loppusummaksi kertyy 10 000 euroa.

Esimerkkitapauksessa yritys ei ole saanut koronatukea Business Finlandilta, ELY-keskukselta eikä kunnalta. Jos tällaista tukea on myönnetty, se otetaan huomioon eli vähennetään tai yhteensovitetaan kustannustukea myönnettäessä.

Tukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaisissa taloudellisissa vaikeuksissa viime vuoden lopussa. Sama pätee verovelvoitteensa laiminlyöneisiin tai konkurssin tehneisiin yrityksiin.

Tuki koskee yhteensä 369 toimialaa.

Maksettava enimmäismäärä kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa ja vähimmäismäärä 2 000 euroa. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Tuen saamisen ehtona on myös, että yrityksen vertailuajankohdan liikevaihto on ollut vähintään 20 000 euroa. Tämän vuoksi kaikkein pienimmät yritykset jäävät järjestelmän ulkopuolelle.

Valtiokonttorin verkkosivuilla on runsaasti ohjeita ja tietoja tuen hakemisesta ja myöntämisperusteista. Asiaan liittyvää puhelinneuvontaa virasto on antanut heinäkuun alusta, ja chat-neuvonta alkaa 7. heinäkuuta.

Eduskunta hyväksyi kustannustuen kesäkuun lopulla. Tarkoitukseen on varattu noin 300 miljoonaa euroa.

Huolta rahojen loppumisesta ei pääjohtaja Timo Laitisen mukaan ole. Hän arvelee, ettei koko summa tule käytetyksi.

Näin haku tapahtuu

Tukea voi hakea Valtiokonttorin verkkosivulla olevalla sähköisellä hakemuksella aikavälillä 7.7.-31.8.

Edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on pudonnut koronakriisin vuoksi merkittävästi ja yrityksellä on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia normaaliin aikaan verrattuna. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Toimialaluettelo löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Edellytyksenä on myös, että hakijayrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Erityisen painavista syistä tukea voi saada harkinnanvaraisesti, vaikka kaikki ehdot eivät täyty.