Zelenskyi kehottaa ihmisiä ympäri maailman lähtemään kaduille vastustamaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehottaa ihmisiä ympäri maailman lähtemään kaduille osoittamaan mieltään Venäjän hyökkäystä vastaan. Presidentti esittää pyyntönsä englanniksi tuoreessa videotervehdyksessään.

Zelenskyi pyytää ihmisiä lähtemään rauhan nimissä kodeistaan, toimistoistaan ja opinahjoistaan osoittamaan tukeaan Ukrainalle, vapaudelle ja elämälle Ukrainaa kuvastavia symboleja kantaen.

– Venäjän sota ei ole vain sota Ukrainaa vastaan. Sen merkitys on paljon laajempi. Venäjä aloitti sodan vapautta vastaan, Zelenskyi summaa ja väittää Venäjän pyrkivän nujertamaan kaikkien vapauden Euroopassa.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainassa tulee tänään kuluneeksi kuukausi. Ensimmäisten neljän viikon aikana sadat siviilit ovat saaneet surmansa ja yli kolme miljoonaa ukrainalaista on paennut kotimaastaan.

Zelenskyi syyttää puheessaan venäläisjoukkojen muun muassa polttavan Ukrainassa museoita sekä räjäyttävän kouluja ja sairaaloita.

– Venäläisjoukot tuhoavat kaupunkejamme. Tappavat siviilejä umpimähkäisesti. Raiskaavat naisia. Sieppaavat lapsia. Ampuvat pakolaisia. Kaappaavat humanitaarisia saattueita, Zelenskyi listaa syytöksiä puheessaan.

Ukrainalaispresidentti puhuttelee puheessaan erikseen myös Venäjän kansaa.

Zelenskyi painottaa puheessaan Venäjän kustantavan paitsi sotansa myös propagandansa tavallisen kansan verorahoilla.

– He valehtelevat sodasta, joka maksetaan teidän veroillanne. Ja joka tekee kaikista Venäjän kansalaisista köyhempiä. Köyhempiä joka päivä, Zelenskyi alleviivaa.

Presidentti kehottaakin venäläisiä mahdollisuuksien mukaan poistumaan Venäjältä, jotta heidän verovaransa eivät mene sodan tukemiseen.

Lisäksi hän pyytää venäläisiä kertomaan totuuden sodasta Ukrainassa ja pelastamaan lapsensa sodalta.

– Me teemme kaikkemme päättääksemme tämän sodan. Ja kun me onnistumme – se tulee epäilemättä tapahtumaan – voitte olla varmoja ainakin yhdestä asiasta: teidän lapsianne ei enää lähetetä kuolemaan meidän maaperällemme, Zelenskyi sanoo.

Venäjän joukot ovat alkaneet kaivautua puolustusasemiin Ukrainan pääkaupungin Kiovan ympäristössä, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies medialle.

Pentagonin edustajan mukaan venäläiset eivät tällä hetkellä edes yritä edetä Kiovaa kohti. Pääkaupungin koillis- ja itäpuolella Ukrainan joukot jopa pakottivat venäläisjoukot vetäytymään yli 30 kilometrin verran keskiviikkona, niin että rintama siirtyi yli 50 kilometrin päähän Kiovasta.

Venäjän joukot ovat pyrkineet saartamaan Kiovan jo viikkojen ajan siinä onnistumatta, ja ongelmat huollon kanssa sekä Ukrainan voimakas vastarinta ovat pysäyttäneet Venäjän etenemisen monilla muillakin rintamilla. Viime päivinä Ukrainan joukot ovat pystyneet tekemään joissakin osissa maata onnistuneita vastahyökkäyksiä.

Britannian puolustusministeriön mukaan on todennäköistä, että Ukrainan onnistuneet vastahyökkäykset estävät venäläisjoukkoja järjestäytymästä uudelleen ja jatkamaan pääkaupunkiin kohdistuvaa hyökkäystään.

Ministeriö kertoo tuoreessa tilannekatsauksessaan, että ukrainalaisjoukot ovat mahdollisesti saaneet jälleen haltuunsa muun muassa Kiovan länsipuolella sijaitsevan Makarivin kaupungin. Venäläiset olivat aikaisemmin vallanneet kaupungin raskaan kranaattitulituksen jälkeen.

